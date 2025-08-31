X!

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

Jalgrattasport
Rein Taaramäe (vasakul).
Rein Taaramäe (vasakul). Autor/allikas: Syunsuke Fukumitsu/kinan.racing
Jalgrattasport

Türgis lõppenud Route Salvation velotuuri (UCI 2.2) üldarvestuses pälvis Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) teise koha.

Laupäeval sõideti velotuuri viimane, 139,1-kilomeetrine etapp, mis lõppes suure grupifinišiga. Esikoha napsas Milkias Maekele (Bike Aid; 3:05.47), edestades türklaseid Ramazan Yilmazi ja Mustafa Tarakcid (mõlemad Konya Büyüksehir Belediye Spor). Parima sprinteri särgis sõitnud Taaramäe ületas lõpujoone 34. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Velotuuri kokkuvõttes sai eestlane teise koha, jäädes alla vaid taanlasele Mathias Bregnhöjle (Terengganu Cycling Team). Kaotust kogunes nelja etapiga üheksa sekundit. Kolmanda koha pälvis võitja tiimikaaslane Stefan de Bod (+0.15).

Hollandis sõidetud ühepäevasõidul Slag om Norg (UCI 1.2; 166,3 km) pälvis võidu iirlane Finn Crockett (VolkerWessels Cycling Team; 3:46.08). Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +5.37) lõpetas 39. kohal.

Itaalias peetud juunioride ühepäevasõidul Trofeo Comune di Vertova – Memorioal Pietro Merelli (UCI 1.1; 81,2 km) sai Riko Tammepuu (U19 Academy Region Sud powered by Giant; +0.13) 60. koha. Võiduga läks koju austerlane Anatol Friedl (Team GRENKE – Auto Eder; 1:43.05).

Toimetaja: Henrik Laever

