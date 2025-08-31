Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

Laupäeval sõideti velotuuri viimane, 139,1-kilomeetrine etapp, mis lõppes suure grupifinišiga. Esikoha napsas Milkias Maekele (Bike Aid; 3:05.47), edestades türklaseid Ramazan Yilmazi ja Mustafa Tarakcid (mõlemad Konya Büyüksehir Belediye Spor). Parima sprinteri särgis sõitnud Taaramäe ületas lõpujoone 34. positsioonil, vahendab ejl.ee.

