Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

Pärast Prantsusmaa 103:95 võitu Sloveenia üle sattus koondise mängujuht Sylvain Francisco sotsiaalmeedias massilise rassistliku sõimu ohvriks. Põhjuseks oli tema otsus minna veel korvi alla viskele – kuigi mängu saatus oli juba otsustatud ja mängijad olid omavahel käed löönud. See aga ei meeldinud paljudele fännidele, kes mängijat sotsiaalmeedias solvama hakkasid.

Prantsusmaa koondise staar Nicolas Batum avaldas X-is oma täielikku toetust Franciscole.

"Mõned teist on tõsiselt haiged. Isegi kui sa ei nõustu kellegi mängulise otsusega, ei ole rassism ja viha mitte kunagi aktsepteeritavad. Pärast Dennis Schröderit nüüd see... Suured kiidusõnad Sylvainile – suurepärane mäng, sära edasi ja tee meid uhkeks."

Ka Prantsusmaa Korvpalliliit (FFBB) avaldas ametliku seisukoha.

"FFBB ja Prantsusmaa rahvuskoondis avaldavad Sylvain Franciscole täielikku toetust seoses sotsiaalmeediasse postitatud rassistlike sõnumite ja solvangutega. Need on lubamatud kommentaarid, mis on vastuolus korvpalli ja meie liidu väärtustega."

Sylvain Francisco võttis ka ise sõna. "Te võite mind kritiseerida või vihata selle eest, mida ma tegin, aga rassistlikud kommentaarid lähevad vastuollu selle spordi ja kogukonna väärtustega."

Mind on nimetatud halva sõnaga, võrreldud ahviga ja kasutatud on ka orjandusega seotud termineid – see ei ole lihtsalt rünnak minu vastu, vaid kogu minu rassi vastu. Ma ei jää kunagi selle suhtes vaikseks ja ootan, et sellele reageeritakse asjakohaselt."

Sarnane intsident leidis hiljuti aset ka Saksamaa koondise staari Dennis Schröderiga, kelle suunas tehti samuti ebasobilikke kommentaare.