X!

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

Korvpall
Sylvain Francisco
Sylvain Francisco Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpallur Nicolas Batum ja Prantsusmaa Korvpalliliit mõistsid hukka Sylvain Francisco aadressil tehtud rassistlikud solvangud.

Pärast Prantsusmaa 103:95 võitu Sloveenia üle sattus koondise mängujuht Sylvain Francisco sotsiaalmeedias massilise rassistliku sõimu ohvriks. Põhjuseks oli tema otsus minna veel korvi alla viskele – kuigi mängu saatus oli juba otsustatud ja mängijad olid omavahel käed löönud. See aga ei meeldinud paljudele fännidele, kes mängijat sotsiaalmeedias solvama hakkasid.

Prantsusmaa koondise staar Nicolas Batum avaldas X-is oma täielikku toetust Franciscole.

"Mõned teist on tõsiselt haiged. Isegi kui sa ei nõustu kellegi mängulise otsusega, ei ole rassism ja viha mitte kunagi aktsepteeritavad. Pärast Dennis Schröderit nüüd see... Suured kiidusõnad Sylvainile – suurepärane mäng, sära edasi ja tee meid uhkeks."

Ka Prantsusmaa Korvpalliliit (FFBB) avaldas ametliku seisukoha.

"FFBB ja Prantsusmaa rahvuskoondis avaldavad Sylvain Franciscole täielikku toetust seoses sotsiaalmeediasse postitatud rassistlike sõnumite ja solvangutega. Need on lubamatud kommentaarid, mis on vastuolus korvpalli ja meie liidu väärtustega."

Sylvain Francisco võttis ka ise sõna. "Te võite mind kritiseerida või vihata selle eest, mida ma tegin, aga rassistlikud kommentaarid lähevad vastuollu selle spordi ja kogukonna väärtustega."

Mind on nimetatud halva sõnaga, võrreldud ahviga ja kasutatud on ka orjandusega seotud termineid – see ei ole lihtsalt rünnak minu vastu, vaid kogu minu rassi vastu. Ma ei jää kunagi selle suhtes vaikseks ja ootan, et sellele reageeritakse asjakohaselt."

Sarnane intsident leidis hiljuti aset ka Saksamaa koondise staari Dennis Schröderiga, kelle suunas tehti samuti ebasobilikke kommentaare.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

30.08

Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

30.08

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi Uuendatud

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

30.08

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

videod

sport.err.ee uudised

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

13:06

Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

12:36

Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

10:53

Manchester United avas võiduarve

10:15

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

loetumad

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo