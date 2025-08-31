Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

Tallinna Kalevi naiskond oli enne kuuajast suvepausi võitnud Meistriliigas kümnest kohtumisest ainult ühe, aga teenis nüüd kuuenda võidu viimase seitsme mängu jooksul, kui alistas FC Elva 4:1.

Kaks tabamust sai kirja Kalevi kapten Maria Orav, kes on kõmmutanud viimase kolme mänguga kokku seitse väravat. Orav tõusis ühtlasi Meistriliiga hooaja parimaks väravakütiks, möödudes Saku Sportingu ründajast Katriin Saulusest, vahendab soccernet.ee.

Skoori avas tänases mängus Anett Vilipuu. Kalevi neljanda tabamuse eest hoolitses Vanessa Grutop, kelle jaoks oli see esimene värav pärast kümnekuulist vigastuspausi. Elva saavutas 0:4 kaotusseisust auvärava 89. minutil, kui täpne oli Liis Kisand.

Kalev paikneb liigatabelis viiendal kohal, aga näiteks teise kohaga on vahe vähenenud seitsmepunktiliseks. Elva võitleb tabeli lõpus Tartu Tammekaga selle nimel, kumb pääseb üleminekuturniirile langemisest, praegu on kahel Lõuna-Eesti naiskonnal võrdselt punkte.