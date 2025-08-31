X!

Serbia korvpallikoondist tagas valus tagasilöök, kuna reielihast vigastanud Bogdan Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud.

Serbia Korvpalliliit teatas ametlikus pressiteates, et Bogdanovic sai kohtumises Portugali vastu reievigastuse, mis jätab ta kõrvale kogu ülejäänud turniirist.

Bogdanovicil diagnoositi reielihase rebend ning koostöös mängija ning tema koduklubi, NBA tiimi Los Angeles Clippersiga, otsustati, et mängija suundub tagasi USA-sse ravile, et võimalikult kiiresti taastuda.

Serbia koondise kaptenirolli võtab nüüd üle kogenud Stefan Jović.

Bogdanovic on olnud Serbia koondise võtmemängija alates oma debüüdist 2013. aasta Euroopa meistrivõistlusel. Ta vedas meeskonna finaali 2017. aastal ning on võitnud kaks maailmameistrivõistluste hõbemedalit – 2014 ja 2019. aastal.

Olümpiamängudel on ta aidanud Serbial võita 2016. aastal hõbeda ja 2024. aastal pronksi.

Järgmises kohtumises läheb Serbia vastamisi Tšehhiga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

