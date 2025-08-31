Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

Kolmandat vooru järjest põhikoosseisu kuulunud Käit tegi esmakordselt Šveitsi kõrgliigamängus kaasa kõik 90 minutit.

Mattias Käidi koduklubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliiga viiendas voorus oma esimesed punktid, lubades Grasshoppersil 84. minutil viigistada.

Avapoolaja üleminutitel libistas Patrak mõnelt meetrilt võrku Saarma terava söödu, aga VAR tühistas selle tabamuse väga napi suluseisu tõttu. Bohemiansi viigivärava lõi Adam Kadlec nurgalöögi olukorras 86. minutil.

Mõlemad Eesti koondislased tegid täismängu. Kümnendal minutil läks juhtima Pardubice, kui värava lõi Vojtech Patrak, vahendab soccernet.ee .

Tšehhi kõrgliigas tegid Robi Saarma koduklubi Pardubice ja Vlasi Sinjavski tööandja Praha Bohemians omavahel 1:1 viigi. Saarma jäi VAR-i sekkumise tõttu väravasöödust ilma.

