X!

Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

Jalgpall
Joonas Tamm
Joonas Tamm Autor/allikas: Sepsi OSK
Jalgpall

Eesti keskkaitsja Joonas Tamm teenis viimases klubimängus enne koondise juurde tulekut võidu, tema koondisekaaslane Markus Soomets jäi sellest aga napilt ilma.

Joonas Tamm tegi täismängu ja aitas oma värava puhtana hoida, kui tema leivaisa Sfantu Gheorghe Sepsi alistas Rumeenia esiliigas Satu Mare Olimpia 1:0. Sepsi on kogunud viie vooruga kaks võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse, vahendab soccernet.ee.

Ka Markus Soomets tegi täismängu ja oli lähedal 1:0 võidule, aga väljalangemistsoonis asuva vastasmeeskonna Stabaeki 87. minuti tabamuse tõttu jäi kohtumine Norra esiliigas 1:1 viiki. Soometsa tööandja Kristiansandi Start ise hoiab teist positsiooni, mis tähendaks hooaja lõpus kõrgliigasse tõusmist.

Väravavaht Katarina Elisabeth Käpa tegi Poola naiste esiliigas debüüdi, pääsedes neljandas voorus oma uue koduklubi Konini Medyku põhikoosseisu. Medyk juhtis Bydgoszczi Kobiecy vastu 3:0, kui kohtumine 57. minutil suures vihmasajus väljaku seisukorra tõttu pooleli jäeti.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

13:06

Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

10:53

Manchester United avas võiduarve

30.08

FC Bunker Partner lõpetas Meistrite liiga võiduga

30.08

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele Uuendatud

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Itaalia kõrgliiga debütant: minu nimi häirib teisi rohkem kui mind ennast

30.08

Newcastle United tegi rekordilise ostu

30.08

Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi

sport.err.ee uudised

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

13:06

Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

12:36

Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

10:53

Manchester United avas võiduarve

10:15

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

09:46

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

08:13

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

loetumad

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo