Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

Joonas Tamm tegi täismängu ja aitas oma värava puhtana hoida, kui tema leivaisa Sfantu Gheorghe Sepsi alistas Rumeenia esiliigas Satu Mare Olimpia 1:0. Sepsi on kogunud viie vooruga kaks võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse, vahendab soccernet.ee.

Ka Markus Soomets tegi täismängu ja oli lähedal 1:0 võidule, aga väljalangemistsoonis asuva vastasmeeskonna Stabaeki 87. minuti tabamuse tõttu jäi kohtumine Norra esiliigas 1:1 viiki. Soometsa tööandja Kristiansandi Start ise hoiab teist positsiooni, mis tähendaks hooaja lõpus kõrgliigasse tõusmist.

Väravavaht Katarina Elisabeth Käpa tegi Poola naiste esiliigas debüüdi, pääsedes neljandas voorus oma uue koduklubi Konini Medyku põhikoosseisu. Medyk juhtis Bydgoszczi Kobiecy vastu 3:0, kui kohtumine 57. minutil suures vihmasajus väljaku seisukorra tõttu pooleli jäeti.