USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

Kolmandana asetatud Gauff, kes oli teises ringis emotsionaalne pärast rasket võitu Donna Vekici üle, näitas nüüs enesekindlat mängu. Tema serv oli märgatavalt stabiilsem, kui 79 protsenti esimestest servidest maandusid sisse. Lisaks tegi ta kogu mängu jooksul vaid kaks topeltviga.

"See nädal on olnud emotsionaalne, aga ma arvan, et vajasin neid raskeid hetki, et edasi liikuda," ütles Gauff, kes võitis oma esimese suurturniiri tiitli 2023. aastal.

"Tundsin end täna kergemana platsil. Ma lihtsalt tahan nautida seda protsessi ega keskendu liigselt tulemustele," lisas ta.

Naomi Osaka tagas samuti koha neljandas ringis, alistades 15. asetusega Daria Kasatkina 6:0, 4:6, 6:3. See on Osaka esimene pääs neljandasse ringi suurturniiril pärast tema Austraalia lahtiste võitu 2021. aastal.

Esimese seti võitis Osaka vaid 22 minutiga, kuid teises setis tekkisid tal raskused, kui Kasatkina hakkas paremini mängima. Kolmandas setis suutis Osaka siiski oma närvid kontrolli alla saada ja kohtumise kindlalt lõpetada.

"Ma olin täna üsna närviline, aga proovisin rahulikuks jääda. Fännide tugi siin New Yorgis tähendab mulle väga palju," sõnas Osaka.

Osaka ja Gauff on varem kohtunud viis korda, neist esimene kord just US Openil 2019. aastal, kui Osaka võitis 15-aastastast Gauffi. "Ma näen teda nagu oma väikese õena. On lahe, et saame taas siin kohtuda," ütles Osaka.

Poolatar Iga Swiatek (WTA 2.) alistas 7:6 (2), 6:4 Anna Kalinskaya (WTA 29.) ning kohtub järgmises ringis Ekaterina Alexandrovaga (WTA 12.), kes võitis Laura

Siegemundi (WTA 26.) 6:0, 6:1.

Karolina Muchova (WTA 13.) alistas kaasmaalanna Linda Noskova (WTA 32.) 6:7 (5), 6:4, 6:2 ning läheb järgmisena vastamisi ukrainlanna Marta Kostjukiga (WTA 27.), kes alistas prantslanna Diane Parry (WTA 107.) 3:6, 6:4, 6:2.