Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

"Saime algul kohe eest ära, kuid meid saadi kätte umbes 20 km hiljem. Seejärel sai tiimikaaslane minekuga eest ära ja võitis vahefiniši," vahendab ejl.ee Baueri sõnu.

"Peale seda sai teine tiimikaaslane eest ära ühe minekuga ning seejärel ainult rünnati ja keegi ei tahnud tööd teha. Sellega kasvas vahe päris kiirelt ja kõige suurem vahe oli kaks minutit ja 26 sekundit."

"Peale ühe rünnaku kinni vedamist avastasin, et päris hea vahe on sees ja panin edasi," jätkas Bauer. "Saime eest gruppi kätte, sest koostöö seal väga ei sujunud, kuna seal oli liiga palju rattureid. Proovisin eest saada, aga ei õnneatunud. Seega aitasin tiimikaaslast ja vedasin ta lahti. Ta jäi väga napilt teiseks."