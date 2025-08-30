X!

Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit

Kergejõustik
100 km ultrajooksu Eesti meistrivõistluste naiste esikolmik.
100 km ultrajooksu Eesti meistrivõistluste naiste esikolmik.
Kergejõustik

Sillamäel toimunud Eesti 100 kilomeetri ultrajooksu Eesti meistrivõistlustel naistest esikoha saanud Kairi Marlen Antoniak püstitas uueks Eesti rekordiks 8:44.42. Meestest kaitses esikohta Kaur Alle.

Kairi Marlen Antoniak uuendas 2014. aastast Mari Boikovi nimel olnud Eesti rekordit 9:07.32 rohkem kui 20 minutiga.

Võistluse käigus võttis Antoniak enda nimele ka 50 kilomeetri Eesti tipptulemuse ajaga 4:17.12. Julia Rakitina nimel olnud 50 kilomeetri rekordit parandas ta 11 minutiga.

Naistest sai teise koha Maarika Vällik (9:49.21) ja kolmas oli Maive Vill (11:28.18).

100 km ultrajooksu Eesti meistrivõistluste meeste esikolmik. Autor/allikas: Aet Kiisla/Gurmeejooksud.ee

Kui naiste tiitlikaitsja Julia Rakitina oli kahjuks sunnitud pärast 22 kilomeetri läbimist katkestama, siis meestest suutis Kaur Alle eelmisel aastal saavutatud võitu korrata. Eelmisel aastal jäi Allel kaheksa tunni piir alistamata, sel korral suutis ta saada võiduajaks 7:58.38.

Eesti meistrivõistluste hõbe kuulus Gunnar Kingole (8:31.43) ja pronksi sai Cristen-Evary Sarapuu-Sikka (8:41.13).

Meestest saavutas võistluse üldvõidu väga hea aja 6:38.53-ga leedulane Andrej Jegorov. Tema tulemus oli parem ka Ranno Erala 2016. aastal püstitatud Eesti rekordist 6:47.40. Leedu kõikide aegade edetabelis tõusis Jegorov kolmandale kohale, Leedu edetabelit juhib maailma tipptulemuse 6:05.35-ga Aleksandr Sorokin.

Sillamäe võistlusel sai teiste seas tulemuse kirja ka ratastoolis võistlusmaa läbinud Vladimir Frolov, kes sai ajaks 10:51.18.

Kokku osales võistlusel 28 ultrasportlast. Neist suutis 100 kilomeetrit läbida 15 sportlast. Teiste seas sai sellega hakkama ka Jaak Rohtsalu, kes uuendas tunni ja kümne minutiga enda nimel olevat M65 klassi Eesti rekordit, saades ajaks 11:20.06.

Toimetaja: Rene Kundla

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

29.08

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

29.08

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

25.08

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

23.08

Hambidge unistab olümpiamängudest ja Maris Mägi rahvusrekordist

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

17.08

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

16.08

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

16.08

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

16.08

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

sport.err.ee uudised

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

FC Bunker Partner lõpetas Meistrite liiga võiduga

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

30.08

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

ETV spordisaade, 30. august

30.08

Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit

30.08

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

30.08

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi Uuendatud

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

30.08

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo