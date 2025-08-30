Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

Sel hooajal Saksamaa klubis laenul olev Hein oli kogu kohtumise varuväravavahi rollis. 90 minutit rassis postide vahel 21-aastane Mio Backhaus, kes pidi enda selja tagant noppima kolm palli. Saksamaa kõrgliiga teise vooru kohtumine lõppes 3:3.

Patrick Schick ja Malik Tillman viisid külalised kahe väravaga juhtima, aga avapoolaja eelviimasel minutil realiseeris Werderi poolkaitsja Romano Schmid penalti.

Paraku sai Werderi kaitsja Niklas Stark 63. minutil teise kollase kaardi ja endise Man Unitedi peatreeneri Erik ten Hagi juhendatav Leverkusen teenis ka penalti, mille Schick toimetas Backhausi seljataha.

Kaheväravalises kaotusseisus ja arvulises vähemuses toimetanud Werder sai hakkama aga vägitükiga ja võttis siiski viigipunkti: 76. minutil vähendas Isaac Schmidt vahe minimaalseks ja neljandal üleminutil Karim Coulibaly viigistas.

Kuna mõlemad meeskonnad kaotasid oma avavooru kohtumise, siis jätkatakse kahe vooru järel ühe punktiga.

Werder peab järgmise kohtumise pärast koondisepausi ehk 14. septembril võõrsil Mönchengladbachi Borussiaga.