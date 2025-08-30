X!

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

Jalgpall
Mio Backhaus ja Karl Jakob Hein
Mio Backhaus ja Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein pääses esimest korda Bremeni Werderi koosseisu ja vaatas meeskonna viigimängu Leverkuseni Bayeriga pingilt.

Sel hooajal Saksamaa klubis laenul olev Hein oli kogu kohtumise varuväravavahi rollis. 90 minutit rassis postide vahel 21-aastane Mio Backhaus, kes pidi enda selja tagant noppima kolm palli. Saksamaa kõrgliiga teise vooru kohtumine lõppes 3:3.

Patrick Schick ja Malik Tillman viisid külalised kahe väravaga juhtima, aga avapoolaja eelviimasel minutil realiseeris Werderi poolkaitsja Romano Schmid penalti.

Paraku sai Werderi kaitsja Niklas Stark 63. minutil teise kollase kaardi ja endise Man Unitedi peatreeneri Erik ten Hagi juhendatav Leverkusen teenis ka penalti, mille Schick toimetas Backhausi seljataha.

Kaheväravalises kaotusseisus ja arvulises vähemuses toimetanud Werder sai hakkama aga vägitükiga ja võttis siiski viigipunkti: 76. minutil vähendas Isaac Schmidt vahe minimaalseks ja neljandal üleminutil Karim Coulibaly viigistas.

Kuna mõlemad meeskonnad kaotasid oma avavooru kohtumise, siis jätkatakse kahe vooru järel ühe punktiga.

Werder peab järgmise kohtumise pärast koondisepausi ehk 14. septembril võõrsil Mönchengladbachi Borussiaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:10

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele

18:47

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

17:16

Itaalia kõrgliiga debütant: minu nimi häirib teisi rohkem kui mind ennast

16:16

Newcastle United tegi rekordilise ostu

15:05

Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi

12:36

Debütant Gattuso võttis Eestiga kohtuvasse Itaalia koondisesse kaks tõusvat tähte

11:52

Pärnpuu avalikustas U-17 koondise koosseisu maavõistlusteks Walesiga

09:23

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

29.08

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

sport.err.ee uudised

21:10

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele

20:44

RALLIBLOGI | Neuville'ist möödunud Tänak hingab nüüd Evansile kuklasse Uuendatud

20:40

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

19:43

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

19:40

Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

19:31

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi Uuendatud

18:47

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

18:15

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

17:53

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

17:41

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

17:37

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

17:23

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

17:16

Itaalia kõrgliiga debütant: minu nimi häirib teisi rohkem kui mind ennast

16:51

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

16:16

Newcastle United tegi rekordilise ostu

15:40

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

15:05

Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi

14:35

Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

13:34

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

loetumad

20:44

RALLIBLOGI | Neuville'ist möödunud Tänak hingab nüüd Evansile kuklasse Uuendatud

16:51

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

15:40

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo