Itaalia kõrgliiga debütant: minu nimi häirib teisi rohkem kui mind ennast

Itaalia jalgpalli kõrgliigas tegi reedel debüüdi Romano Floriani Mussolini, kelle vanavanaisa oli kunagine diktaator ja Itaalia fašistliku erakonna asutaja Benito Mussolini.

22-aastase Mussolini mängijaõigused kuuluvad Rooma Laziole, kuid käimasolevaks hooajaks laenati ta kõrgliigasse tõusnud Cremonese meeskonda. Kui avavoorus Mussolini väljakule ei saanud, siis teises kohtumises Sassuologa vahetati ta kaheksa minutit enne lõppu platsile.

Mussolini platsile tulemise hetkel oli seis viigis 2:2, aga debütandil õnnestus teenida penalti, millest Manuel de Luca lõi uustulnuka võidutabamuse.

"Liiga palju asju juhtus liiga lühikese aja jooksul. Ma ei usu, et seda õhtut kunagi unustanud, sest olen alati unistanud Serie A-s debüteerimisest," kommenteeris Mussolini, kes selja peal kasutab nime Romano. "Minu eesmärk oli tuua mängu muutus ja olen rahul, et sai sellega hakkama."

Lazio noortesüsteemist võrsunud Mussolini mängis kahel eelmisel hooajal samuti laenulepingute alusel madalamatel liigades, esindades Pescarat ja Juve Stabiat. Viimases tõusid tema juured huviorbiiti pärast seda, kui väidetavalt tähistasid fännid Mussolini väravat fašistliku tervitusega, aga klubi lükkas need jutud tagasi.

Suvel Cremonosega liitudes rõhutas Mussolini, et on siin vaid jalgpalli mängimas. "Minu perekonnanimi häirib teisi inimesi rohkem kui mind ennast," lausus ta siis.

Benito Mussolini pole ainus maailmakuulus inimene tema suguvõsas, sest mängija vanatädi on Itaalia filmidiiva Sophia Loren.