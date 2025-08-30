X!

Newcastle United tegi rekordilise ostu

Jalgpall
Nick Woltemade
Nick Woltemade Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / SvenSimon
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas mängiv Newcastle United tegi klubi ajaloo rekordostu, täiendades rivistust 23-aastase sakslasest ründemängija Nick Woltemadega.

Seni Stuttgardi klubi esindanud Woltemade lõi mullu 33 mänguga 17 väravat, kusjuures ta ei olnud regulaarne algkoosseisu mees. Tänavu suvel säras sakslane ka U-21 EM-finaalturniiril, kus teenis kuue tabamusega turniiri parima väravaküti tiitli.

Peaaegu kahemeetrine Woltemade läks Newcastle'ile kohe maksma 75 miljonit eurot, millele võib sõltuvalt asjaoludest lisanduda veel viis miljonit.

Woltemade hankimine suurendab kindlasti võimalust, et klubi esiründaja Alexander Isak on meeskonnast lahkumas. Rootsi koondislase vastu tunneb pikalt huvi Liverpool, kelle 110 miljoni naela suurune pakkumine aga hiljuti tagasi lükati.

Newcastle United püsib kahe vooru järel Inglismaa kõrgliigas võiduta. Avavoorus viigistati võõrsil Aston Villaga 0:0 ja teises voorus kaotati kodus tiitlikaitsjale Liverpoolile 2:3.

Toimetaja: Siim Boikov

