Newcastle United tegi rekordilise ostu

Seni Stuttgardi klubi esindanud Woltemade lõi mullu 33 mänguga 17 väravat, kusjuures ta ei olnud regulaarne algkoosseisu mees. Tänavu suvel säras sakslane ka U-21 EM-finaalturniiril, kus teenis kuue tabamusega turniiri parima väravaküti tiitli.

Peaaegu kahemeetrine Woltemade läks Newcastle'ile kohe maksma 75 miljonit eurot, millele võib sõltuvalt asjaoludest lisanduda veel viis miljonit.

Woltemade hankimine suurendab kindlasti võimalust, et klubi esiründaja Alexander Isak on meeskonnast lahkumas. Rootsi koondislase vastu tunneb pikalt huvi Liverpool, kelle 110 miljoni naela suurune pakkumine aga hiljuti tagasi lükati.

Newcastle United püsib kahe vooru järel Inglismaa kõrgliigas võiduta. Avavoorus viigistati võõrsil Aston Villaga 0:0 ja teises voorus kaotati kodus tiitlikaitsjale Liverpoolile 2:3.