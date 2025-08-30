Sel korral Eesti U-21 koondisesse kuuluv Martin Vetkal kuulus ka Hollandi esiliiga neljandas voorus Dordrechti põhikoosseisu ning tegi taas täismängu. Dordrecht alistas võõrsil 3:0 Ossi.

Prva liga on 29-aastase Vaštšuki karjääris kuues välismaine kõrgliiga. Hooaja teise kaotuse saanud Koper tõusis kolmandale positsioonile.

Selleks hetkeks oli vastane 1:0 võidu toonud värava ära löönud, vahendab Soccernet.ee.

Bogdan Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi, kui sekkus Koperi särgis Aluminij vastu üheksaks minutiks.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: