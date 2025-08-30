Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi
Bogdan Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi, kui sekkus Koperi särgis Aluminij vastu üheksaks minutiks.
Selleks hetkeks oli vastane 1:0 võidu toonud värava ära löönud, vahendab Soccernet.ee.
Prva liga on 29-aastase Vaštšuki karjääris kuues välismaine kõrgliiga. Hooaja teise kaotuse saanud Koper tõusis kolmandale positsioonile.
Sel korral Eesti U-21 koondisesse kuuluv Martin Vetkal kuulus ka Hollandi esiliiga neljandas voorus Dordrechti põhikoosseisu ning tegi taas täismängu. Dordrecht alistas võõrsil 3:0 Ossi.
A-koondise keskkaitsja Märten Kuusk alustas Poola kõrgliiga seitsmendat vooru vahetusmehena, kuid pääses väljakule 83. minutil, Katowice alistas Radomi Radomiaki 3:2.
Toimetaja: Maarja Värv