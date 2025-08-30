X!

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

Kaks Eesti tennisisti said sel nädalal Liepaja ITF-i J100 (varem 3. kategooria) turniiril paarismängu finaali.

Nikita Smirnov ja Volodimir Revenko (Ukraina) said küll veerandfinaalis loobumisvõidu teise asetusega paarilt, aga poolfinaalis hea võidu neljandana asetatud Julius Aleksandrovase (Leedu) ja Nikolai Shibani (Norra) üle 6:4, 5:7, 10:8. Finaalis võitlesid Revenko ja Smirnov võrdselt esimesena asetatud paariga Sander Juuhl Sivertsen (Norra) – Oliver Majdandzic (Saksamaa), aga kaotasid sama napilt nagu poolfinaali olid võitnud – tulemus 6:4, 4:6, 8:10, vahendab tennisnet.ee.

Üksikmängus sai Smirnov avaringis jagu neljandana asetatud Shibanist (seega teenis ta norralase üle kaks võitu) 7:6, 7:5, aga veerandfinaalis kaotas William Thulinile (Taani, 6) 2:6, 4:6.

Neidude paarismängus oli Marie Johanna Lapimaa partner Nuppu Palm (Soome). Poolfinaalis alistasid Lapimaa ja Palm esimesena asetatud Poola paari Lena Karolina Hornecka – Maja Wrobel 2:6, 7:6, 6:3, aga finaalis jäid 4:6, 1:6 alla Läti paarile Anna Azarova – Laura Sparnina. Üksikmängus kaotas Lapimaa avaringis napilt Milla Kotamäkile (Soome) 7:5, 5:7, 2:6.

Eesti noortest sai sel nädalal turniirivõidu Uku Konrad Kuusing Kaunases Tennise Europe U-12 2. kategooria turniiril. Paraku mängis seal üksikmängus vaid kuus poissi (Kuusing ja viis leedulast) ning paarismängus kaks paari. Seal said ainsas kohtumises võidu Kuusing ja Viljamas Algirdas Satas, kelle Kuusing oli alistanud üksikmängu finaalis 7:6, 6:1. Tüdrukuid mängis 20 ja nende seas jõudis Laura Kuldmaa veerandfinaali.

TE U-14 vanuseklassi 3. kategooria turniiril Vierumäki Cup (Soome) jõudsid tüdrukute üksikmängus veerandfinaali kolm Eesti mängijat. Omavahelises kohtumises alistas Stefanija Kononova Natali Käbi Kaarma 6:1, 6:3, aga ta kaotas poolfinaalis Stella Hanttule (Soome, 3) 0:6, 6:7. Veerandfinaali jõudis veel Alisa Lokk (4). Paarismängu poolfinaali jõudis Kaarma koos Sofia Traversoga (Itaalia), kes treenib Eestis.

