Debütant Gattuso võttis Eestiga kohtuvasse Itaalia koondisesse kaks tõusvat tähte

Itaalia jalgpallikoondise peatreener Gennaro Gattuso
Itaalia jalgpallikoondise peatreener Gennaro Gattuso Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PanoramiC
Juunis Itaalia koondise peatreeneriks nimetatud Gennaro Gattuso avalikustas oma esimese valiku mängijatest, kes astuvad 5. septembril Bergamos vastu Eesti koondisele. Kolm päeva hiljem mängib Itaalia MM-valiksarjas Iisraeliga.

Nimekirjas on kaks huvitavat noormängijat ja ühtlasi võimalikku debütanti – Interi 20-aastane ründaja Francesco Pio Esposito ning Liverpoolile äsja 35 miljonit eurot maksma läinud 18-aastane kaitsja Giovanni Leoni. Juunis 20-aastaseks saanud Esposito, kes lõi eelmisel hooajal Serie B-s Spezia ridades laenul olles 17 liigaväravat, on seni esindanud mitme vanuseklassi Itaalia noortekoondiseid kuni U-21 koondiseni välja, vahendab Soccernet.ee.

Seevastu Leoni, kellel on selja taga Parma eest vaid üks Serie A hooaeg, on varem esindanud kõigest U-18 ja U-19 koondist. Veel kaks potentsiaalset A-koondise debütanti on 25-aastane Atalanta väravavaht Marco Carnesecchi ja 22-aastane Bologna poolkaitsja Giovanni Fabbian.

Enam kui aasta aega koondise nimekirjast eemal olnud meestest naasevad Roma kaitsja Gianluca Mancini ja Atalanta ründaja Gianluca Scamacca.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Itaalia koondise koosseis MM-valikmängudeks Eesti ja Iisraeliga:

Väravavahid: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Kaitsjad: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Poolkaitsjad: Nicolo Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolo Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Ründajad: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Toimetaja: Maarja Värv

