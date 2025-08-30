Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

Eesti väravad viskasid Ilja Rusmanov, Daniil Marinitš, Tristan Kookmaa ja Ivan Mišin. Väravas tegi suurepärase esituse Makar Štšemeljov, kes tegi 18 tõrjet.

Turniiri viimases mängus kohtub Eesti laupäeval kell 14.30 Tondiraba jäähallis Suurbritannia U-16 koondisega.

Reedeses varasemas mängus üllatas Suurbritannia Ungarit, võites kohtumise 3:2.

Kahe mängupäeva järel juhib turniiritabelit Eesti nelja punktiga. HS Riga ja Suurbritannia on kogunud kolm punkti, Ungari kahega neljas. Laupäevane otsustav mäng Suurbritanniaga määrab, kas Eesti suudab turniiri võidukalt lõpetada.