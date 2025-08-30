X!

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

Jäähoki
Eesti U-16 jäähokikoondis mängus HS Rigaga
Eesti U-16 jäähokikoondis mängus HS Rigaga Autor/allikas: Eesti Hoki
Jäähoki

Team Eesti U-16 jäähokikoondis alistas nelja rahvuse turniiri teisel mängupäeval kindlalt Läti klubi HS Riga tulemusega 4:0.

Eesti väravad viskasid Ilja Rusmanov, Daniil Marinitš, Tristan Kookmaa ja Ivan Mišin. Väravas tegi suurepärase esituse Makar Štšemeljov, kes tegi 18 tõrjet.

Turniiri viimases mängus kohtub Eesti laupäeval kell 14.30 Tondiraba jäähallis Suurbritannia U-16 koondisega.

Reedeses varasemas mängus üllatas Suurbritannia Ungarit, võites kohtumise 3:2.

Kahe mängupäeva järel juhib turniiritabelit Eesti nelja punktiga. HS Riga ja Suurbritannia on kogunud kolm punkti, Ungari kahega neljas. Laupäevane otsustav mäng Suurbritanniaga määrab, kas Eesti suudab turniiri võidukalt lõpetada.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

