TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis jätkab laupäeval oma teekonda lõunanaabrite juures toimuval EM-finaalturniiril, kui vastamisi minnakse samuti kaks mängu kaotanud Tšehhiga. Avavile kõlab kell 14.45, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

Avamängus Serbiale kindlalt alla jäänud Eesti koondis ja nende toetajad näitasid reedel Riia Xiaomi areenil sisu, kui võõrustaja vastu mindi teisel veerandil 12 punktiga juhtima. Paraku suutsid lätlased siiski kodusaalis mängu enda kasuks pöörata, kui NBA mees Kristaps Porzingis otsustaval veerandil oma oskusi näitas.

"Kahju, et ta nii läks. Neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud," võttis Eesti tagamängija Kristian Kullamäe reedese mängu kokku.

Eesti mängis võõrustaja vastu kaitses vingelt, eriti esimesel poolajal, kus lätlastele ei antud midagi lihtsalt ära. Peatreener Heiko Rannula kasutas taaskord rotatsioone ning keegi platsil liiga kaua ei olnud, mis tähendas, et mängijate energia kandus toetajatele ka teleekraanide taha. Probleemiks kujunesid aga vead, sest nii Sander Raieste kui Kaspar Treier tegid viis viga ja ei saanud koondist mängu otsustavatel hetkedel aidata.

Suur murdehetk toimus kolmanda veerandi lõpus ja neljandal veerandil, kui Eesti ei suutnud kümme ja pool minutit korvi visata. "Me jäime rünnakul hätta, me ei saanud häid viskekohti. Saime, aga me ei vajuta ära neid kaugelt. See on raske. Me võitleme kaitses megalt. Kõik pingutavad," ütles mitmekülgse esituse teinud Kullamäe ERR-ile.

Keskmängija Maik-Kalev Kotsari vigastus andis mõistagi Eesti koondise turniirile kõva hoobi, aga Matthias Tass tõestas Läti vastu, et korvi all võib võidelda kõigiga. "Kontrollisime suurema osa mängust. See teeb selle kaotuse veelgi raskemaks," ütles Tass ERR-ile. "Meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad. Vahet pole, kas NBA mehed või Euroliiga mehed."

Sama võib öelda Eesti fännide kohta, kes täitsid lõunanaabrite kodusaali sinise värviga ning eestikeelsete lauludega. Atmosfäär Riias oli võimas ning aitas kahtlemata väljakul kaasa.

Eesti korvpallikoondise toetajad Riias Autor/allikas: FIBA

Turniiri korraldajad eestlastele aga pikka puhkust ei lubanud, sest vähem kui 24 tunni jooksul peavad nad veel ühe kohtumise. Seekord on vastaseks Tšehhi, kes kaotas avamängus Portugalile 12 punktiga. Teises mängus läksid tšehhid Türgi vastu avaveerandil kaheksaga juhtima, aga teine poolaeg kuulus täielikult türklastele, kes vormistasid lõpuks 14-punktilise võidu.

Vastast ei tasu muidugi allahinnata, aga paberi peal on Tšehhi Lätist ja Serbiast kindlasti mängitavam. Sarnaselt Eestile sai ka Tšehhi koondis enne EM-i valusa hoobi, kui turniiri pidid vahele jätma NBA ja Euroliiga kogemusega mehed Tomaš Satoransky ja Jan Vesely.

Avamängus kerkis Tšehhi liidriks Atlanta Hawksi ääremängija Vit Krejci, aga meeskonna resultatiivseimaks sai ta ainult kümne silmaga, sest koondis viskas kokku 50. Teises mängus viskas Krejci kolm silma ja tema visketabavus on turniiri peale vaid 18 protsenti. Kaks aastat tagasi toimunud OM-eelturniiri mängus oli aga just tema Eesti vastu kandev jõud, kui Tšehhi Tallinnas 77:74 võidu teenis. Loodetavasti ei leia Krejci ka kolmandas mängus viskekätt.

Tšehhi viskab julgelt kaugelt peale, aga tiimi visketabavus pole sel turniiril järele jõudnud. Rünnakul pälvib esimese kahe mängu järel vast enim tähelepanu suur äär Martin Peterka, kes viskas Portugali vastu kaheksa silma, aga Türgi vastu suisa 23. Lisaks müttab Türgi kõrgliiga pallur ka laua all, seega Eesti mehed peavad lauavõitluses heitluseks valmis olema.

Mõlemad meeskonnad mängivad sisuliselt ellujäämise nimel, sest kolme järjestikuse kaotusega on väga keeruline alagrupiturniiri enda kasuks pöörata.

Eesti korvpallikoondise toetajad Riias Autor/allikas: FIBA

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

