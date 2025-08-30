Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

Serbia jätkab EM-il puhaste paberitega, Portugalist saadi jagu 80:69. Küll aga jäädi mängus Portugaliga ilma kahest mängijast – NBA-s leiba teeniv tagamängija Bogdan Bogdanovic tegi avapoolaja lõpus reielihasele liiga ja teisel poolajal enam platsile ei naasnud. Esimesel veerandajal pidi mängust lahkuma Petrusev, kui mängitud oli vaid neli ja pool minutit. Petrusev lõi kõhtu portugallast Diogo Britot.

"See oli päris tugev löök, aga see oli mängulises olukorras, nii et see oli kohtunike otsustada, mida teha. Mina ei tahtnud, et ta mängust eemaldataks," ütles Brito pärast matši.

FIBA määras Petrusevile ühemängulise keelu kolmeaastase katseajaga ehk keeld pööratakse täitmisele vaid siis, kui ta kolme aasta jooksul sarnase rikkumise korda saadab. Lisaks määrati Petrusevile 5000 euro suurune rahatrahv.