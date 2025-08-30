X!

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

Korvpall
Filip Petrusev
Filip Petrusev Autor/allikas: SCANPIX/Pedja Milosavljevic/SIPA
Korvpall

Korvpalli EM-finaalturniiril saadeti Eesti alagrupikaaslaste Serbia ja Portugali kohtumise alguses mängust minema Filip Petrusev, kes lõi vastast kõhtu. FIBA määras serblase ühemängulise võistluskeelu.

Serbia jätkab EM-il puhaste paberitega, Portugalist saadi jagu 80:69. Küll aga jäädi mängus Portugaliga ilma kahest mängijast – NBA-s leiba teeniv tagamängija Bogdan Bogdanovic tegi avapoolaja lõpus reielihasele liiga ja teisel poolajal enam platsile ei naasnud. Esimesel veerandajal pidi mängust lahkuma Petrusev, kui mängitud oli vaid neli ja pool minutit. Petrusev lõi kõhtu portugallast Diogo Britot.

"See oli päris tugev löök, aga see oli mängulises olukorras, nii et see oli kohtunike otsustada, mida teha. Mina ei tahtnud, et ta mängust eemaldataks," ütles Brito pärast matši.

FIBA määras Petrusevile ühemängulise keelu kolmeaastase katseajaga ehk keeld pööratakse täitmisele vaid siis, kui ta kolme aasta jooksul sarnase rikkumise korda saadab. Lisaks määrati Petrusevile 5000 euro suurune rahatrahv.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

