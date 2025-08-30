Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

St. Pauli ja HSV mängisid mitmeid hooaegu koos 2. Bundesligas. Eelmiseks hooajaks tõusis Karol Metsa koduklubi tippliigasse ning nüüd liitus linnarivaal, kes võõrustas aasta esimest derbit. Volksparkstadion pakiti tihedalt kokku, laul ja tifod lasti valla ning 14 aastane ootus – et Hamburgi derbi naaseks Saksamaa kõrgliigasse – lõppes, vahendab Soccernet.ee.

St. Pauli eest skoorisid Adam Dzwigala ja Andreas Hountondji. Viimaseks 15 minutiks jäi HSV veel ka vähemusse ning peab järgmine kord mängima ilma Giorgi Gotšoleišvilita.

Sellega tõusis viigi kõrvale kolm punkti kirjutanud St. Pauli Bundesliga tippu. Sinna tundub olevat keeruline püsima jääda, sest kõikidel teistel meeskondadel seisab teine mänguvoor alles ees.

