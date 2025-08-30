X!

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

Jalgpall
St. Pauli mängijad võidu järel fänne tänamas
St. Pauli mängijad võidu järel fänne tänamas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/HMB-Media
Jalgpall

Karol Metsa koduklubi St. Pauli võitis Hamburgi derbi 2:0. Eesti koondise kapten veel väljakul ei käinud.

St. Pauli ja HSV mängisid mitmeid hooaegu koos 2. Bundesligas. Eelmiseks hooajaks tõusis Karol Metsa koduklubi tippliigasse ning nüüd liitus linnarivaal, kes võõrustas aasta esimest derbit. Volksparkstadion pakiti tihedalt kokku, laul ja tifod lasti valla ning 14 aastane ootus – et Hamburgi derbi naaseks Saksamaa kõrgliigasse – lõppes, vahendab Soccernet.ee.

St. Pauli eest skoorisid Adam Dzwigala ja Andreas Hountondji. Viimaseks 15 minutiks jäi HSV veel ka vähemusse ning peab järgmine kord mängima ilma Giorgi Gotšoleišvilita.

Sellega tõusis viigi kõrvale kolm punkti kirjutanud St. Pauli Bundesliga tippu. Sinna tundub olevat keeruline püsima jääda, sest kõikidel teistel meeskondadel seisab teine mänguvoor alles ees.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:23

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

29.08

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

29.08

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

29.08

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

28.08

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

28.08

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

28.08

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

sport.err.ee uudised

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

10:29

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama

09:56

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

09:23

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

08:49

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

08:11

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

29.08

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

29.08

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

29.08

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

loetumad

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

29.08

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo