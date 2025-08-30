Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

Maailma kuues reket Shelton oli kolmandas ringis vastamisi 37-aastase prantslase Adrian Mannarinoga (ATP 77.) ning seisul 6:3, 3:6, 6:4, 4:6 loobus ta edasisest mängimisest, kuna vigastas kolmanda seti settpallil vasaku käe õlga ja valu läks järjest hullemaks.

"Ausalt öeldes oleks ta ilmselt selle mängu võitnud. Tema ebaõnn ja minu õnn, ma ei oskagi muud öelda. Olen õnnelik, et edasi pääsesin ja mõistagi soovin talle kiirest paranemist," ütles Mannarino väljakuintervjuus.

"Ma olen 37-aastane ja esimest korda võitsin matši vetsus olles," lisas Mannarino naljatledes, kuna ta oli parasjagu väljakult eemal, kui Shelton loobumisotsuse tegi. "Naudin väljakul olemist, loodetavasti saan seda veel mõnda aega teha."

Järgmisena läheb Mannarino vastamisi 20. asetatud tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 21.), kes sai 6:4, 6:4, 6:4 jagu belglasest Raphael Collignonist (ATP 107.).

Võistlust kvalifikatsioonist alustanud ja seal otsustavas ringis valikvõistlustel esimesena asetatud prantslase Artur Cazaux' alistanud 35-aastane sakslane Jan-Lennard Struff (ATP 144.) jõudis karjääri jooksul kolmandat, aga USA-s esimest korda slämmiturniiril kaheksandikfinaali, olles 6:4, 6:3, 7:6 (7) parem mullusest poolfinalistist, tänavusel turniiril 17. asetatud Tiafoe'st.

Järgmisena läheb Struff vastamisi USA lahtiste neljakordse võitja Novak Djokoviciga (ATP 7.), alistas 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 briti Cameron Norrie (ATP 35.). 38-aastane Djokovic tegi avasetis alaseljale liiga ja võttis nii esimeses kui teises setis meditsiinilise pausi ning seejärel tundus, et selg enam valu ei teinud ja ta sai vabamalt mängida.

"Ausalt öeldes olen mures. Praeguses eas olen rohkem mures kui kunagi varem," tunnistas Djokovic intervjuus ESPN-ile. "Kuigi hoolitsen väga enda keha eest ja tegelen tundide viisi nii väljakul kui väljakuväliselt sellega, et oleksin vormis ja keha taastuks hästi. Aga vanusega ei saa võidelda. Nii et pean asju teisiti tegema."

24-kordne slämmivõitja Djokovic sai enda viimase võidu just New Yorgis kaks aastat tagasi.

Mullune finalist, ameeriklane Taylor Fritz (ATP 4.) vajas kolme tundi, et alistada 7:6 (3), 6:7 (9), 6:4, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud 22-aastane šveitslane Jerome Kym (ATP 175.). Järgmisena läheb Fritz vastamisi maailma 22. reketi Tomaš Machaciga.