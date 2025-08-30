Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

Vabakava eest teenis 16-aastane Kaljuvere kohtunikelt 113,53, mis andis talle seitsmenda koha. Tema vabakava isiklik rekord on 115,34, mille ta teenis 2024. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel. Kahe kava kokkuvõttes sai Kaljuvere kuuenda koha 175,23 punktiga, tema senine tippmark oli 170,96. Kuues koht on Kaljuvere parim tulemus juunioride GP-sarjas.

Esikoha sai mõlemas kavas teine olnud jaapanlanna Mayuko Oka 199,17 punktiga. Lühikavas viies olnud, kuid parima vabakava teinud lõuna-korealanna Yujae Kim tõusis 196,10 punktiga teises ning kolmanda koha sai 186,92 punktiga ameeriklanna Sophie Joline Felten, kes oli lühikavas parim, aga vabakavas neljas. Napilt jäi pjedestaalilt välja mõlemas kavas kolmas olnud jaapanlanna Haruna Murakami, kes lõpetas 186,22 punktiga.