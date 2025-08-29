Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

Soome teenis Tamperes täismaja ees 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) võidu Suurbritannia üle. Põhiraskust kandis tavapäraselt Lauri Markkanen, kes kogus juba avapoolajaga 29 punkti. Lõpusireeniks jäi soomlaste NBA staari arvele 43 punkti, neli vaheltlõiget ja kaks lauapalli.

Kogenud tagamängija Sasu Salin pakkus mitmekülgse etteaste, panustades võitu 21 punkti, viie lauapalli ja viie korvisööduga. Olivier Nkamhoua lisas 13 silma ja haaras seitse lauapalli. Lauavõitluses selgelt hätta jäänud Suurbritannia parimaks osutus 13 punkti visanud Luke Nelson.

Soome kõrval on B-alagrupis kahe mängu järel täiseduga veel Saksamaa ja Leedu.

Avavoorus Eesti koondist tümitanud Serbia jätkas võidukalt, kui sai Portugalist jagu 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20). Nikola Jokic sooritas kaksikduubli 23 punkti ja 10 lauapalliga ning Nikola Jovic viskas 18 punkti. Portugali poolelt vastasid Diogo Brito 22 ja Travante Williams 15 punktiga.

Serblaste võitu jäi varjutama Bogdan Bogdanovici vigastus. NBA-s leiba teeniv tagamängija tegi avapoolaja lõpus liiga reielihasele ning ei naasnud pärast poolajapausi väljakule.

Serbia läheb laupäeval vastamisi Lätiga.