X!

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

Korvpall
Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports
Korvpall

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel kirjutasid tabelisse teise võidu Soome ja Serbia koondised.

Soome teenis Tamperes täismaja ees 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) võidu Suurbritannia üle. Põhiraskust kandis tavapäraselt Lauri Markkanen, kes kogus juba avapoolajaga 29 punkti. Lõpusireeniks jäi soomlaste NBA staari arvele 43 punkti, neli vaheltlõiget ja kaks lauapalli.

Kogenud tagamängija Sasu Salin pakkus mitmekülgse etteaste, panustades võitu 21 punkti, viie lauapalli ja viie korvisööduga. Olivier Nkamhoua lisas 13 silma ja haaras seitse lauapalli. Lauavõitluses selgelt hätta jäänud Suurbritannia parimaks osutus 13 punkti visanud Luke Nelson.

Soome kõrval on B-alagrupis kahe mängu järel täiseduga veel Saksamaa ja Leedu.

Avavoorus Eesti koondist tümitanud Serbia jätkas võidukalt, kui sai Portugalist jagu 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20). Nikola Jokic sooritas kaksikduubli 23 punkti ja 10 lauapalliga ning Nikola Jovic viskas 18 punkti. Portugali poolelt vastasid Diogo Brito 22 ja Travante Williams 15 punktiga.

Serblaste võitu jäi varjutama Bogdan Bogdanovici vigastus. NBA-s leiba teeniv tagamängija tegi avapoolaja lõpus liiga reielihasele ning ei naasnud pärast poolajapausi väljakule.

Serbia läheb laupäeval vastamisi Lätiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

29.08

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

29.08

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

29.08

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

29.08

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

29.08

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima

28.08

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

28.08

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

videod

sport.err.ee uudised

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

29.08

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

29.08

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

29.08

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

loetumad

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

29.08

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

29.08

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo