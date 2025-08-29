Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

Alcaraz alistas reedel kolmandas ringis 32. asetatud itaallase Luciano Darderi (ATP 34.) 6:2, 6:4, 6:0. Hispaanlane elas teises setis üle ehmatuse, kui kukkus kohmakalt põlvele ning võttis seejärel meditsiinilise pausi.

Mängija enda sõnul oli tegemist ettevaatusabinõuga. "Tundsin midagi põlves, aga viie-kuue punkti pärast oli see tunne kadunud. Palusin lihtsalt põlve üle vaadata. Arutan seda veel oma tiimiga, aga praegu on enesetunne hea," ütles Alcaraz kohtumise järel.

Alcarazi järgmiseks vastaseks on maailma edetabelis 82. positsioonil paiknev prantslane Arthur Rinderknech, kes sai 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 jagu kaasmaalasest Benjamin Bonzist (ATP 51.).

Naiste üksikmängus langes kolmandas ringis konkurentsist välja maailma kaheksas reket itaallanna Jasmine Paolini, kes pidi tunnistama tšehhitari Marketa Vondroušova (WTA 60.) 7:6 (4), 6:1 paremust.

Vondroušovat ootab neljandas ringis ees vastasseis üheksanda paigutusega Jelena Rõbakinaga (WTA 10.). Viimane alistas 2021. aasta võitja Emma Raducanu (WTA 36.) kindlalt 6:1, 6:2.