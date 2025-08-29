X!

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

Tennis
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma teine reket hispaanlane Carlos Alcaraz pääses USA lahtistel meistrivõistlustel neljandasse ringi.

Alcaraz alistas reedel kolmandas ringis 32. asetatud itaallase Luciano Darderi (ATP 34.) 6:2, 6:4, 6:0. Hispaanlane elas teises setis üle ehmatuse, kui kukkus kohmakalt põlvele ning võttis seejärel meditsiinilise pausi.

Mängija enda sõnul oli tegemist ettevaatusabinõuga. "Tundsin midagi põlves, aga viie-kuue punkti pärast oli see tunne kadunud. Palusin lihtsalt põlve üle vaadata. Arutan seda veel oma tiimiga, aga praegu on enesetunne hea," ütles Alcaraz kohtumise järel.

Alcarazi järgmiseks vastaseks on maailma edetabelis 82. positsioonil paiknev prantslane Arthur Rinderknech, kes sai 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 jagu kaasmaalasest Benjamin Bonzist (ATP 51.).

Naiste üksikmängus langes kolmandas ringis konkurentsist välja maailma kaheksas reket itaallanna Jasmine Paolini, kes pidi tunnistama tšehhitari Marketa Vondroušova (WTA 60.) 7:6 (4), 6:1 paremust.

Vondroušovat ootab neljandas ringis ees vastasseis üheksanda paigutusega Jelena Rõbakinaga (WTA 10.). Viimane alistas 2021. aasta võitja Emma Raducanu (WTA 36.) kindlalt 6:1, 6:2.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

28.08

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

28.08

Alcaraz võttis kindla võidu, Djokovic otsib vormi

27.08

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

27.08

Mölder alistas turniiril esimesena asetatud prantslase

27.08

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

27.08

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

27.08

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 29. august

22:05

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

21:48

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

21:42

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

21:22

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

21:06

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

20:50

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

20:19

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

18:29

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

17:43

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

16:41

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

loetumad

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo