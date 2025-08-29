Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

Reedesel etapil pidid ratturid Püreneedes ületama neli ränka tõusu ning Ayuso pani oma paremuse maksma viimasel, 12,1-kilomeetrisel (5,9%) tõusul. Itaallane Marco Frigo (Israel - Premier Tech) suutis 12-mehelisest grupist ainsana Ayuso rünnakuga kaasa minna, aga hispaanlane leidis veel ühe lisakäigu, millele Frigol vastust ei olnud.

Ayuso edestas finišis Frigot minuti ja 15 sekundiga, kolmandaks tuli hispaanlane Raul Garcia Pierna (Arkéa - B&B Hotels; +1.21). Punases liidrisärgis sõitev norralane Torstein Träen (Bahrain - Victorious) ületas finišijoone grupis, mis kaotas etapivõitjale kaks minutit ja 35 sekundit ning sai 22. koha.

Kokkuvõttes tõusis Träeni seljataha taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes lõpetas Träeniga samas grupis. Vingegaard kaotab Träenile kahe minuti ja 41 sekundiga. Kolmandale kohale kerkis portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG; +2.41).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas seitsmenda etapi 128. kohal (+18.29) ning langes üldarvestuses 112. reale (+47.13).