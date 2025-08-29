Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

Eesti koondis lõpetas Virtuse maailmameistrivõistlused tubli esitusega, kui koju naastakse kolme medaliga. Keira Rattur sai 50 m rinnuliujumises kulla ning 100 m ja 200 m rinnuliujumises hõbedad.

Rattur ujus viimasel päeval 200 m rinnuli ajaga 03:48,97 uue isikliku rekordi ning pälvis sellega II2 klassis teise koha.

"Pikk suvi on läbi. Saime terve suve jooksul kenasti trenni tehtud ning vormi ajastus õnnestus hästi. Seda kinnitasid poiste tulemused: Eric Tött saavutas 50 m liblikujumises kuuenda koha ja Kaspar Paul Loik 400 m kompleksujumises neljanda koha," võttis treener Mark Sovtsa MM-i kokku.

"Kahjuks ei olnud me valmis kohaliku kliima jaoks ning esimesed stardid ebaõnnestusid erinevate haiguste tõttu. Aga me kindlasti alla ei anna – jätkame treeninguid veelgi sihikindlamalt, et saavutada edaspidi veel paremaid tulemusi!"

"Jään võistlustega väga rahule, püstitasin ühe isikliku rekordi 50m seliliujumises ja pääsesin finaali," kommenteeris Richard Leib oma tulemusi.

Richardi treener Nadja on tulemustega samuti rahul. "Plaan oli, kui Richard ujub välja võistlustel finaali koha ühel alal, siis võib võistlustega rahule jääda. Seega Richard täitis püstitatud eesmärgi ja veel isikliku rekordiga, see rõõmustas meid mõlemaid. Hooaeg on olnud pikk, nüüd väike puhkus ja edasi uue hooga."

Treener Eili Paap kiitis Keira vastupidavust. "Tulime Bangkoki medalimõtetega ning Keira suutis kõikidel rinnulialadel need teoks teha - ta kohanes ujulas valitsenud palavuse ja õhunappusega ning ujus kõik stardid enesekindlalt."

Eesti sportlaste tulemused:

Keira Rattur: 200 m rinnuliujumise teine koht (II2 klass), aeg 03:48,97 (isiklik rekord)

Eric Tött: 50 m vabaujumise 11. koht (II2 klass), aeg 34,59

Richard Leib: 50 m vabaujumise 17. koht (II1 klass), aeg 27,46

Kaspar Paul Loik sai 200 m rinnulis vale liigutuse pärast disklahvi.