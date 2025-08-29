Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

Endine maailma esireket Naomi Osaka ütles, et Jelena Ostapenko kommentaar Taylor Townsendile, et tal pole "klassi" ega "haridust," oli üks hullemaid asju, mida mustanahalisele tennisistile öelda saab.

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel teise ringiga piirdunud Läti esinumber Jelena Ostapenko polnud rahul enda vastase Taylor Townsendi käitumisega. Pärast mängu puhkes nende vahel väljakul sõnasõda. Turniiril 25. asetatud Ostapenko (WTA 26.) kaotas 5:7, 1:6 ameeriklanna Taylor Townsendile (WTA 139.).

"See on võistlus, inimesed saavad pahaseks, kui kaotavad. Mõned inimesed ütlevad inetuid asju. Ta ütles, et ma ei oska käituda ja mul pole haridust ja vaatame, mis saab, kui mängime väljaspool USA-d," avaldas Townsend väljakuintervjuus.

Townsend ütles hiljem, et ei tajunud kommentaaris rassilist alatooni, kuid lisas: "Meie kogukonnas on juba niigi levinud eelarvamus, et me pole haritud, kuigi nii see ju ei ole."

Ostapenko eitas sotsiaalmeedias süüdistusi ning kinnitas, et tema sõnad ei olnud rassilise alatooniga.

Juhtunu kommenteerisid ka mitmed tennise tippnimed.

"See oli väga halb ajastus ja ta on halvim inimene, kellele midagi sellist öelda. Ma ei tea, kas ta mõistab selle teema tausta Ameerikas, aga ma usun, et ta ei tee seda viga enam kunagi. See oli kohutav," ütles neljakordne suure slämmi võitja Naomi Osaka.

"Taylor on väga töökas ja tark inimene. Ta ei ole kindlasti harimatu," lisas Osaka.

Ka Coco Gauff, kes on tuntud rassismi vastaste seisukohtade toetajana, kommenteeris olukorda. "Ma arvan, et see oli emotsionaalne hetk pärast kaotust. Aga see ei õigusta sellist käitumist. Taylor on minu arvates täielik vastand sellele, mida öeldi."

"Ta kaotab vahel kontrolli. Tal on elus omad väljakutsed. Ma lihtsalt proovisin olla toeks, et ta saaks rahuneda ja sellest üle saada. Loodan, et ta õpib sellest ja suudab tulevikus paremini toime tulla. Ma usun, et ta ei ole oma käitumise üle uhke," ütles maailma esireket Arina Sabalenka, kes rääkis temaga vahetult pärast intsidenti.

Ostapenko kaotas neljapäeval ka paarismängus, kuid loobus pressikonverentsist, põhjendades seda haigusega.