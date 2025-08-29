X!

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

Autosport
Cärolain Kariste
Cärolain Kariste Autor/allikas: Erakogu
Autosport

Eesti ja Läti rallidel võistelnud Cärolain Kariste osaleb septembri alguses Prantsusmaal naiste autoringraja tiimi testipäeval ja eesmärgiks on startida 2026. aastal sama võistkonna koosseisus erinevatel ringraja kestvussõitudel.

11. septembril toimuval testil saab Cärolain Kariste esmase tutvuse spetsiaalselt ringrajale loodud võistlusmasinaga Ligier JS2 R. Test leiab aset Djion Prenois ringrajal. Info tiimini liikus läbi Monaco mänedžeri, kellega Eesti võidusõitjaga koostööd teeb. Tema edastas ka info prantslastele ja tutvustas teda neile.

"Oleme seni koos kaardilugeja Kairi Rondoga keskendunud rallidele. Olen otsinud võimalusi ka startideks väljaspool Eestit. Minuga võeti ühendust ja sain kutse osaleda võistkonna testil," sõnas Kariste.

"Tiimil on eesmärk osaleda naistest koosneva võistkonnaga järgmisel hooajal kestvussõidu sarjades Euroopas ja see on miski, mis mind huvitab. Meie väärtused on sarnased, naiste osalemine ja kaasamine autosporti on minu jaoks väga oluline."

"Kestvussõidud oleks mulle heaks väljakutseks, esmalt tuleb testipäev ära teha ja siis saab juba plaanidega edasi liikuda. See, et saan võidusõitjana sellise võimaluse, on suur asi ja mul on au Eestit esindada," lisas Kariste. 

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

