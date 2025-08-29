X!

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

Jalgrattasport
Chris Froome
Chris Froome Autor/allikas: Scanpix/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Israel - Premier Tech) sattus Prantsusmaal treeningu käigus raskesse õnnetusse ning toimetati helikopteriga Touloni haiglasse.

Õnnetus juhtus Lõuna-Prantsusmaal. Väljaande L'Équipe andmetel oli Froome pärast õnnetust teadvusel ning suutis teda abistanud inimestega suhelda. Tema vigastused on siiski tõsised ning sportlane jääb hooaja lõpuni võistlustest eemale.

Israel-Premier Tech andis välja ametliku avalduse, milles täpsustati vigastusi. "Chris Froome viidi kolmapäeva pärastlõunal pärast rasket treeningõnnetust Touloni haiglasse. Õnnetusse ei olnud segatud teisi rattureid ega sõidukeid," seisis avalduses.

"Õnneks on Chris stabiilses seisundis ega saanud peavigastusi. Kuid uuringud kinnitasid pneumotooraksi, viit murdunud roiet ning lülisamba murdu, mille tõttu tehti talle operatsioon."

Reedel teatati, et rattur läbis edukalt operatsiooni. "Protseduurid kulgesid plaanipäraselt ja Chris taastub praegu haiglas oma meditsiinimeeskonna hoole all. Ta on heas tujus ja tänulik suurepärase meditsiinilise abi eest, mida ta on saanud," öeldi postituses.

"Chris ja tema perekond soovivad tänada fänne, sõpru ja rattaspordi kogukonda heade sõnumite eest."

40-aastane Froome osales viimati Tour de Pologne'il, lõpetades üldarvestuses 68. kohal. Tema tulevik profispordis on hetkel ebaselge, kuna leping Israel-Premier Techiga lõpeb selle hooaja lõpus.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

jalgrattauudised

14:24

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

28.08

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 15. koha, üldliider vahetus

27.08

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

26.08

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

23.08

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

22.08

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

22.08

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

sport.err.ee uudised

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

15:00

RALLIBLOGI | Tänak on Paraguay ralli keerulise avakatse järel kuues Uuendatud

14:53

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

14:24

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

13:51

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

12:53

Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

11:52

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

11:21

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:14

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo