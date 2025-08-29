Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

Õnnetus juhtus Lõuna-Prantsusmaal. Väljaande L'Équipe andmetel oli Froome pärast õnnetust teadvusel ning suutis teda abistanud inimestega suhelda. Tema vigastused on siiski tõsised ning sportlane jääb hooaja lõpuni võistlustest eemale.

Israel-Premier Tech andis välja ametliku avalduse, milles täpsustati vigastusi. "Chris Froome viidi kolmapäeva pärastlõunal pärast rasket treeningõnnetust Touloni haiglasse. Õnnetusse ei olnud segatud teisi rattureid ega sõidukeid," seisis avalduses.

"Õnneks on Chris stabiilses seisundis ega saanud peavigastusi. Kuid uuringud kinnitasid pneumotooraksi, viit murdunud roiet ning lülisamba murdu, mille tõttu tehti talle operatsioon."

Reedel teatati, et rattur läbis edukalt operatsiooni. "Protseduurid kulgesid plaanipäraselt ja Chris taastub praegu haiglas oma meditsiinimeeskonna hoole all. Ta on heas tujus ja tänulik suurepärase meditsiinilise abi eest, mida ta on saanud," öeldi postituses.

"Chris ja tema perekond soovivad tänada fänne, sõpru ja rattaspordi kogukonda heade sõnumite eest."

40-aastane Froome osales viimati Tour de Pologne'il, lõpetades üldarvestuses 68. kohal. Tema tulevik profispordis on hetkel ebaselge, kuna leping Israel-Premier Techiga lõpeb selle hooaja lõpus.