Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

Konverentsiliiga põhiturniirile pääsust ühe sammu kaugusele jõudnud Alex Matthias Tamm ja Ljubljana Olimpija ning Rocco Robert Shein ja Fredrikstad eurosarja siiski ei pääsenud. Ukse sulgesid nende ees vastavalt Armeenia klubi Noah ja Inglismaa karikavõitja Crystal Palace.

Olimpija seis oli väga raske juba avamängu järel, sest nädala eest kaotati armeenlastele kodus koguni 1:4. Kordusmängus tegi Noah asjad selgeks, kui mängu avavilest oli möödas paarkümmend minutit, vahendab soccernet.ee.

Koondseis 1:6 ei jätnud Olimpijale enam mingeid võimalusi ning ehkki kaheväravalisest kaotusseisust jõuti 2:2 viigini, jäi lõppsõna kodumeeskonnale. Algkoosseisu kuulunud ja 90 minutit rüganud Tamm tegi eeltöö Olimpija 76. minuti viigitabamusele, kui näppas lohakalt tegutsenud väravavahilt palli ja söötis selle Ivan Durdovile, kelle löök oli täpne.

Ent vaid minut hiljem tegi Hovhannes Harutjunjan lõppseisuks 3:2. See tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes pääses Noah põhiturniirile koondskooriga 7:3.

Fredrikstad naasis nädala eest Inglismaalt 0:1 kaotusega, mis jättis kordusmänguks norralastele veel kõik võimalused. Paraku suudeti 90 minuti jooksul teha vaid üks raamidesse läinud pealelöök, kohtumine lõppes 0:0 viigiga ja eurosarja põhiturniirile pääses klubi ajaloos esmakordselt Crystal Palace. Shein pääses sarnaselt Inglismaal peetud avamängule platsile hilise vahetusmehena, sekkudes pingilt 81. minutil.