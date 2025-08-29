X!

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

Jalgpall
Alex Matthias Tamm
Alex Matthias Tamm Autor/allikas: SCANPIX/Luka Vovk / Sportida/SIPA
Jalgpall

Konverentsiliiga põhiturniirile pääsust ühe sammu kaugusele jõudnud Alex Matthias Tamm ja Ljubljana Olimpija ning Rocco Robert Shein ja Fredrikstad eurosarja siiski ei pääsenud. Ukse sulgesid nende ees vastavalt Armeenia klubi Noah ja Inglismaa karikavõitja Crystal Palace.

Olimpija seis oli väga raske juba avamängu järel, sest nädala eest kaotati armeenlastele kodus koguni 1:4. Kordusmängus tegi Noah asjad selgeks, kui mängu avavilest oli möödas paarkümmend minutit, vahendab soccernet.ee.

Koondseis 1:6 ei jätnud Olimpijale enam mingeid võimalusi ning ehkki kaheväravalisest kaotusseisust jõuti 2:2 viigini, jäi lõppsõna kodumeeskonnale. Algkoosseisu kuulunud ja 90 minutit rüganud Tamm tegi eeltöö Olimpija 76. minuti viigitabamusele, kui näppas lohakalt tegutsenud väravavahilt palli ja söötis selle Ivan Durdovile, kelle löök oli täpne.

Ent vaid minut hiljem tegi Hovhannes Harutjunjan lõppseisuks 3:2. See tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes pääses Noah põhiturniirile koondskooriga 7:3.

Fredrikstad naasis nädala eest Inglismaalt 0:1 kaotusega, mis jättis kordusmänguks norralastele veel kõik võimalused. Paraku suudeti 90 minuti jooksul teha vaid üks raamidesse läinud pealelöök, kohtumine lõppes 0:0 viigiga ja eurosarja põhiturniirile pääses klubi ajaloos esmakordselt Crystal Palace. Shein pääses sarnaselt Inglismaal peetud avamängule platsile hilise vahetusmehena, sekkudes pingilt 81. minutil.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

28.08

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

28.08

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

28.08

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

28.08

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

28.08

Palumets lõi Podbrezova eest esimese värava

27.08

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

27.08

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

27.08

Eesti jalgpallineiud teenisid Balti turniiril esikoha

sport.err.ee uudised

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

15:00

RALLIBLOGI | Tänak on Paraguay ralli keerulise avakatse järel kuues Uuendatud

14:53

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

14:24

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

13:51

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

12:53

Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

11:52

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

11:21

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:14

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

loetumad

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

15:00

RALLIBLOGI | Tänak on Paraguay ralli keerulise avakatse järel kuues Uuendatud

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo