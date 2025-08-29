TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

Jalgpalli Eesti meistriliiga ehk Premium liiga 26. vooru telemängus kohtuvad reedel A. Le Coq Arenal Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 19.20. Mängu kommenteerivad Risto Unt ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

Levadia kaotas Premium liiga eelmises voorus 1:3 Pärnu JK Vaprusele, kuid jätkab 56 punktiga tabeliliidrina, edestades teisel kohal olevat FC Florat kahe punktiga. Ühe mängu rohkem pidanud Narva Trans on 45 punktiga neljas.

Sel hooajal on Levadia ja Narva Trans kahel korral mänginud – aprillis jäi Levadia võõrsil peale 1:0, juuni lõpus A. Le Coq Arenal peetud matš lõppes Levadia 2:1 võiduga.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia peatreener Curro Torres: "Tulemas on raske mäng, kus peame eelmise kohtumisega võrreldes väga paljusid asju parandama. Narva on hetkel väga heas hoos ning kolme punkti kätte saamiseks tuleb kõvasti võidelda."

Gabriel Wendell: "See saab olema väga raske mäng, kuid me anname kõik, et võtta võit. Teame, kui oluline on kuni hooaja lõpuni iga punkt."

Narva peatreener Roman Kozhukhovskyi: "Kõik on maksimaalselt motiveeritud ja teavad, mida tuleb teha positiivse tulemuse saavutamiseks!"

Denis Poliakov: "Me läheme mängima tugeva vastasega! Meid ootab tõeline jalgpallilahing suurepärasel A. Le Coq Arenal."