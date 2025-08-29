OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

X!

Eesti meeste korvpallikoondis kohtub reedel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupi teises kohtumises algusega kell 18.00 Lätiga. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Mõlemad koondised alustasid turniiri pettumusega: Eesti koondis kaotas avavoorus suurelt favoriit Serbiale 64:98 ja Läti jäi koduse Riia toetusest hoolimata väga kindlalt alla Türgile 73:93.

Eesti: 0 - Henri Drell, 1 - Märt Rosenthal, 2 - Sander Raieste, 3 - Kaspar Treier, 7 - Mikk Jurkatamm, 9 - Matthias Tass, 11 - Siim-Sander Vene, 13 - Kregor Hermet, 21 - Janari Jõesaar, 25 - Joonas Riismaa, 34 - Artur Konontšuk, 77 - Kristian Kullamäe.

Läti: 5 - Mareks Mejeris, 6 - Kristaps Poržingis, 8 - Davis Bertans, 9 - Dairis Bertans, 11 - Rolands Smits, 18 - Klavs Cavars, 19 - Rihards Lomazs, 24 - Andrejs Grazulis, 28 - Marcis Steinbergs, 47 - Arturs Kurucs, 55 - Arturs Žagars, 66 - Kristers Zoriks.

Eesti korvpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril kokku seitsmendat korda ja viiendat korda pärast taasiseseisvumist. Seejuures esimest korda pärast 1930. aastaid osaleb Eesti koondis kahel finaalturniiril järjest.

Kui nii 1937. kui ka 1939. aastal jäi tulemuseks viies koht, siis pärast taasiseseisvumist püsib selgelt parim tulemus 1993. aastast, mil Eesti koondis lõpetas kuuendana. Hilisemal kolmel osalemisel pole alagrupist edasi pääsetud ja kokku on teenitud vaid kaks võitu.

Sel korral saadi valikturniiril neli võitu ja kaks kaotust ning pääseti Leedu järel teisena edasi. Seejuures õnnestus Tallinnas alistada ka leedulased, kelle jaoks oli tegemist valikturniiri ainsa kaotusega.

Turniiri eel toimunud kontrollkohtumistes teenis Eesti kolm võitu (Iisraeli, Gruusia ja Rootsi üle) ja kaks kaotust (Leedult ja Suurbritannialt).

Läti korvpallikoondis osales EM-finaalturniiridel üheksa korda järjest, aga jäi eelmisel korral ootamatult eemale. Parim tulemus pärast taasiseseisvumist pärinebki üle-eelmisest turniirist, sest 2017. aastal tehti viies koht. Võimeid näitab aga asjaolu, et samale kohale jõuti ka tunamullu MM-il.

Kui vaadata kaugemasse mineviku, siis 1935. aastal võitis Läti koondis üldse ajaloo esimese EM-turniiri ja sai 1938. aastal lisaks veel hõbemedali.

Tänavuse turniiri valiksarjas võitis Läti kõik kuus kohtumist, seejuures kahel korral ka Hispaanait. Seejuures oli Lätil tegelikult võõrustajana koht finaalturniiril kindel.

Turniiri eel toimunud kontrollmänge alustati kaotusega Itaaliale, aga lõpetati võiduga sama meeskonna üle. Vahele mahtusid ka lisaajakaotus Leedult, võit Sloveenia üle ja kaotus Kreekalt.

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

