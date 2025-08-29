X!

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

Tennis
Coco Gauff
Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Coco Gauff (WTA 3.) alistas USA lahtiste teises ringis horvaatlanna Donna Vekici 7:6 (5), 6:2.

Mängu avasett tekitas Gauffile tõsiseid raskusi, kui tema serv ei toiminud ning ta tegi seitse topeltviga, kaotades mitu geimi. Siiski suutis ta kahel korral Vekici servi murda ning avasett läks kiiresse lõppmängu.

"Üritasin endale lihtsalt meelde tuletada, et hingaksin," ütles Gauff pärast mängu. "Ausalt öeldes ei mäleta ma palju esimese seti lõpust, aga uskumatu, et suutsin sellest olukorrast välja tulla. Pärast seda läksin tualetti, pesin näo üle ja tundsin end kohe paremini."

Gauff alustas kiires lõppmängus topeltveaga, kuid kogus end kiiresti ning suutis seti enda kasuks pöörata. Teises setis oli platsil justkui teine mängija – Gauff parandas oma servimängu märgatavalt, topeltvigu jäi vähemaks ning teda ei murtud kordagi.

Vahetult pärast võitu tuli ameeriklannal silma rõõmupisarad. Ta tänas fänne toetuse eest ning avaldas, et teda inspireeris ameerika võimleja Simone Bilesi kohalolek.

"Nägin teda tribüünil ja ausalt, ma ei tea, kas ta on veel seal, aga tema kohalolek aitas mul lõpuni võidelda," ütles Gauff. "Mõtlesin, et kui tema suudab kõigi pingete all rööpal esineda, siis suudan mina sellel väljakul palli lüüa."

"Teda nähes ja tema lugu teades sain rahu tagasi. Ta on kindlasti suureks inspiratsiooniks ja tema kohalolek mängis täna rolli," lisas ta.

Kolmandas ringis ootab Gauffi ees Magdalena Frech (WTA 33.), kes alistas 6:7 (6), 6:3, 6:2 Peyton Stearnsi (WTA 49.)

Edasi pääses ka Arina Sabalenka (WTA 1.), kes alistas Polina Kudermetova (WTA 67.) 7:6 (4), 6:2. Järgmises ringis kohtub ta kanadalanna Leylah Fernandeziga (WTA 30.)

Karolina Muchova (WTA 13.) võitis 7:6 (0), 6:7 (3), 6:4 Sorana Cirstead (WTA 57.) ning Naomi Osaka alistas (WTA 24.) 6:3, 6:1 Hailey Baptiste (WTA 47.).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

tenniseuudised

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

28.08

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

28.08

Alcaraz võttis kindla võidu, Djokovic otsib vormi

27.08

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

27.08

Mölder alistas turniiril esimesena asetatud prantslase

27.08

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

27.08

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

27.08

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

26.08

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

11:52

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

11:21

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:14

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

07:50

RALLIBLOGI | Tänak alustab pärastlõunal ajaloolist Paraguay rallit

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

28.08

ETV spordisaade, 28. august

28.08

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

28.08

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

loetumad

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

07:50

RALLIBLOGI | Tänak alustab pärastlõunal ajaloolist Paraguay rallit

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

28.08

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo