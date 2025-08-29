Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

Mängu avasett tekitas Gauffile tõsiseid raskusi, kui tema serv ei toiminud ning ta tegi seitse topeltviga, kaotades mitu geimi. Siiski suutis ta kahel korral Vekici servi murda ning avasett läks kiiresse lõppmängu.

"Üritasin endale lihtsalt meelde tuletada, et hingaksin," ütles Gauff pärast mängu. "Ausalt öeldes ei mäleta ma palju esimese seti lõpust, aga uskumatu, et suutsin sellest olukorrast välja tulla. Pärast seda läksin tualetti, pesin näo üle ja tundsin end kohe paremini."

Gauff alustas kiires lõppmängus topeltveaga, kuid kogus end kiiresti ning suutis seti enda kasuks pöörata. Teises setis oli platsil justkui teine mängija – Gauff parandas oma servimängu märgatavalt, topeltvigu jäi vähemaks ning teda ei murtud kordagi.

Vahetult pärast võitu tuli ameeriklannal silma rõõmupisarad. Ta tänas fänne toetuse eest ning avaldas, et teda inspireeris ameerika võimleja Simone Bilesi kohalolek.

"Nägin teda tribüünil ja ausalt, ma ei tea, kas ta on veel seal, aga tema kohalolek aitas mul lõpuni võidelda," ütles Gauff. "Mõtlesin, et kui tema suudab kõigi pingete all rööpal esineda, siis suudan mina sellel väljakul palli lüüa."

"Teda nähes ja tema lugu teades sain rahu tagasi. Ta on kindlasti suureks inspiratsiooniks ja tema kohalolek mängis täna rolli," lisas ta.

Kolmandas ringis ootab Gauffi ees Magdalena Frech (WTA 33.), kes alistas 6:7 (6), 6:3, 6:2 Peyton Stearnsi (WTA 49.)

Edasi pääses ka Arina Sabalenka (WTA 1.), kes alistas Polina Kudermetova (WTA 67.) 7:6 (4), 6:2. Järgmises ringis kohtub ta kanadalanna Leylah Fernandeziga (WTA 30.)

Karolina Muchova (WTA 13.) võitis 7:6 (0), 6:7 (3), 6:4 Sorana Cirstead (WTA 57.) ning Naomi Osaka alistas (WTA 24.) 6:3, 6:1 Hailey Baptiste (WTA 47.).