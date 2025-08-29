Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

Eesti esipaar, kes paikneb praegu maailma edetabelis 49. kohal, suutis esinumbritest Brasiilia paari Thamela Coradello Galili ja Victoria Lopes Pereira Tosta vastu avageimi võita. Teine geim kuulus küll Thamelale ja Victoriale, aga eestlannad püsisid ka teises vaatuses favoriitide vastu südikalt mängus. Kolmandas geimis panid brasiillannad paremuse maksma ning Hollas ja Remmelg leppisid ilusa mängu järel 1:2 (21:19, 17:21, 12:15) kaotusega, vahendab volley.ee.

Remmelga sõnul ei tundunud, et Thamela ja Victoria tulid eestlannasid mütsiga lööma. "Rõõmu teeb asjaolu, et ka nemad pidid lõpuks kõik välja panema, et võit ära võtta."

Remmelg lisas, et viimase aja head tulemused annavad jõudu ja enesekindlust juurde, aga hing ihkab rohkemat. "Rõõmustame väga nende tulemuste üle, aga samal ajal tahame ikkagi rohkemat. Oleme jõudnud oma mänguga sinna, et me ei mängi punkte, vaid lihtsalt rannavõrkpalli. Stressi on vähem ja tuju on lõbusam," lisas ta.

Hollas ja Remmelg olid maailma esipaari vastu lähedal üllatuspommi lõhkamiseleHollas jätkas, et edu ongi toonud vabamalt võtmine. "Tundub, et edu on just toonud platsil vabamalt tegutsemine, heas mõttes natuke suva-olek."

Kolmapäeval olid Eesti rannavõrkpallurid võidukad kvalifikatsioonis, mis tõi Eesti naiste rannavõrkpalli jaoks ajaloolise koha Elite16 etapi põhiturniiril. "Esimene emotsioon oli muidugi suur rõõm. Tundus isegi natuke uskumatu, et me päriselt mängisime end Elite16 põhiturniirile. Samas saime aru, et olime selle ära teeninud, mängisime hästi ja enesekindlalt. Oli tunne, et me kuulumegi siia ja oleme võimelised sellel tasemel mängima," rääkis Hollas kvalifikatsiooniturniiri võidust.

Reedel Eesti aja järgi kell 12 peab Eesti esipaar viimase põhiturniiri mängu, kohtudes Hollandi esinduse Emi van Drieli ja Wies Bekhuisiga. Mängu võitja edeneb võistlusel 18 parema paari sekka, kaotajate jaoks on MK-etapp lõppenud.