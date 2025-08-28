X!

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

Kergejõustik
Julian Weber
Julian Weber Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustik

Kergejõustiku Teemantliiga finaaletapil Zürichis näitas suurepärast vormi sakslasest odaviskaja Julian Weber, kes parandas kahel korral maailma hooaja tippmarki.

Mais Dohas 91.06 visanud Weber sai kohe esimeses voorus kirja 91.37 ja teises 91.51. Tulemus on lisaks maailma hooaja tippmargile ka sakslase isiklik rekord. Kuuendas voorus viskas ta veel 88.66.

31-aastase odaviskaja võit oli kindel, Tokyo olümpiavõitja ja 2023. aasta maailmameister Neeraj Chopra kaotas enam kui viie meetriga (85.01). Kolmas oli Keshorn Walcott (Trinidad ja Tobago; 84.95).

Naiste 100 meetri jooksu võitis olümpiavõitja Julien Alfred (St. Lucia). Tulemusest 10,76 on tal sel hooajal vaid korra sajandiku jagu kiirem olnud. Teiseks tuli Tia Clayton (Jamaica; 10,84).

Meeste 200 meetri distantsil pidasid tigeda duelli Noah Lyles (USA; 19,74) ja Letsile Tebogo (Botswana; 19,76). Neist viimane kordas oma hooaja tippmarki, Lyles juhib hooaja edetabelit 19,63-ga.

Naiste 400 meetri jooksus näitas kiiret minekut Salwa Eid Naser (Bahrein), kelle tulemus 48,70 ületas ühtlasi tšehhitar Jarmila Kratochvilova enam kui 40-aastase võistluste rekordi. Omaenda nimel olevast maailma hooaja tippmargist jäi Naseril kolm sajandikku vajaka.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus kordas võistluste rekordit tänavune maailma hooaja edetabeliliider Cordell Tinch (USA), kes jooksis 12,92 nagu kaasmaalane Roger Kingdom 36 aastat tagasi.

Femke Bol ületas enda nimel olnud võistluste rekordi naiste 400 meetri tõkkejooksus, saades seekord kirja aja 52,18. Teisena lõpetanud slovakitar Emma Zapletova kaotas täpselt sekundiga, aga see tähendas siiski rahvusrekordit.

Meeste samal alal uuendas Karsten Warholm samuti omaenda nimel olnud võistluste rekordit. Nüüd sai ta kirja 46,70. Teisena lõpetas Abderrahman Samba (Katar; 47,45) ja kolmandana Ezekiel Nathaniel (47,56).

Meeste kettaheite võitis leedulane Mykolas Alekna (68.89), kellele järgnesid sloveen Kristjan Ceh (67.18) ja jamaicalane Roje Stona (67.06).

Toimetaja: Siim Boikov

