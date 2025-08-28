Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

Poola linnas Katowices toimuva D-alagrupi turniiri teist kohtumist alustas Prantsusmaa kindlalt, juhtides poolajaks 16 punktiga. Kolmandal veerandil kasvatati edu enam kui paarikümnele silmale ja ja lõpus ei jäänud palju puudu ka 30-punktisest võidust.

Belgiale sai saatuslikuks kehv visketabavust - väljakult leidis tee korvi vaid 35,7 protsenti visetest ja ega ka vabavisete tabavus (68%) kuigi hea ei olnud.

Prantsusmaa paremate vahel jagunesid punktid üsna võrdselt, tosin silma kogusid Bilal Coulibaly ja Elie Okobo. Belgia ridades viskas 13 punkti Hans Vanwijn.

C-alagruppi võõrustav Küpros sai hakatuseks korralikult lüüa Bosnia ja Hertsegoviinalt, kes jäi Limassolis peale 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15). Jusuf Nurkic tõi võitjatele 18 punkti, aga Küprose parim Konstantinos Simitzis panustas 22 silmaga.