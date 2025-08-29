X!

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele

Autoralli
{{1756443000000 | amCalendar}}
Ott Tänak Paraguay MM-rallil
Ott Tänak Paraguay MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak (Hyundai) hoiab esimest korda autoralli MM-sarja kuuluval Paraguay rallil reedese viimase katse eel kolmandat kohta, kui kaotab Kalle Rovanperäle (Toyota) 8,4 sekundiga. Kaheksas katse algab Eesti aja järgi kell 22.44, ERR-i spordiportaal vahendab nädalavahetusel toimuvat otseblogis.

Tundmatu Paraguay ralli sõitjatele päeva alguses toredat avastamisrõõmu ei pakkunud, keerulised tingimused lahtiste kivide ja olematu pidamise näol üllatasid avakatsel kõiki ning Hyundai mehed Ott Tänak ja Thierry Neuville kaotasid 18-kilomeetrisel avakatsel liidriks kerkinud Kalle Rovanperäle vastavalt 8 ja 14 sekundit.

Mõlemad olid raskustes karmide, masinaid lõhkunud maandumistega ning katsete lõpus intervjuusid andes toimuva suhtes üsna nõutud, kuid hakkasid päeva jätkudes järjest paremini oma rütmi leidma. Neuville läks hoolduspausile neljandana (+18,4) ja Tänak kuuendana (+20,4), esikohta hoidis veenvalt head tempot näidanud kolmas Hyundai mees Adrien Fourmaux.

Kuuendal katsel võtsid Tänak-Neuville Hyundaile kaksikvõidu ning möödusid Sami Pajarist (Toyota), 30-kilomeetrise Yerbatera läbimine tekitas siis aga paljudele peavalu. Kui Tänak suutis oma kolmandat kohta kindlustada, sõitis Neuville vahetult enne katse finišit kurvi pikaks ja kaotas kümme sekundit. Pajari pidi rehvi vahetama ja langes kaheksandaks, seisma jäi ka üheksandal kohal olnud Takamoto Katsuta (Toyota).

Enne rallit:

Neljapäeval toimunud testikatsel näitas Ott Tänak (Hyundai) paremuselt teist aega, kaotades 0,6 sekundiga vaid Toyota sõitjale Takamoto Katsutale. "Testikatse põhjal võib öelda, et see paistab palju keerulisem kui eeldasime," sõnas eestlane. "Pidamine muutub väga palju, see on keeruline pinnas."

Lõuna-Ameerika ühes väiksemas riigis on ralli au sees, sealne tippsõitja Diego Dominguez on valitsev WRC3 klassi maailmameister ning tugevaid esitusi on näidanud ka Fabrizio Zaldivar. "Ralli on üldiselt üsna kiire, reedesel esimesel katsel on mõned hüpped: saame seda kiiruse tõttu võrrelda Rally Estoniaga, mis on samuti voolav, sirge ja suurte hüpetega," iseloomustas kahel korral WRC etapi esikümnesse mahtunud Zaldivar kodust rallit.

Paraguayst sai sel WRC hooajal 38. riik, mis MM-rallit korraldanud ning väljakutse täiesti uutel teedel on kõigi jaoks ühesuguselt keeruline. M-Spordi mehed Gregoire Munster ja Josh McErlean kõrvutasid seda punase kruusa tõttu Keenia ralliga, Zaldivari sõnul on paralleele siiski raske tõmmata.

"See on väga kiire ralli, aga pinnas on veidi nagu Kreekas - küll rohkem kompaktne. Laupäevane trass meenutab rohkem Portugali, aga mitmed sõitjad on mul palunud Paraguay rallit võrrelda teiste WRC etappidega ning ausalt öeldes ei ole sellega teisi sarnaseid," tõdes Zaldivar DirtFishile.

MM-sarja üldliidrina alustab rallit Elfyn Evans, kolme punktiga kaotab talle tiimikaaslane Kalle Rovanperä. Nii Sebastien Ogier kui Ott Tänak jäävad waleslasest maha kümne punktiga. "Alati on huvitav uutel etappidel võistelda, aga on keeruline ennustada, mis nädalavahetusel saama hakkab," sõnas Tänak enne nädalavahetust. "Tulime Paraguaysse tühja lehega ning recce on meie jaoks esimene kord, kui hakkame mõistma, milline see ralli on. Uute märkmetega, seadistuse ja ettevalmistusega on siin palju tööd," lisas ta.

Paraguay ralli ajakava:

Reede
14.03 - SS1 Cambyreta 1 (18,70 km)
15.01 - SS2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)
16.00 - SS3 Yerbatera 1 (30,00 km)
17.01 - SS4 Autodromo 1 (2,50 km)
Hoolduspaus
19.34 - SS5 Cambyreta 2 (18,70 km)
20.32 - SS6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)
21.31 - SS7 Yerbatera 2 (30,00 km)
22.44 - SS8 Autodromo 2 (2,50 km)

Laupäev
13.35 - SS9 Carmen del Parana 1 (18,67 km)
14.38 - SS10 Artigas 1 (22,73 km)
16.16 - SS11 Cantera 1 (13,74 km)
17.35 - SS12 Autodromo 3 (2,50 km)
Hoolduspaus
20.05 - SS13 Carmen del Parana 2 (18,67 km)
21.08 - SS14 Artigas 2 (22,73 km)
22.46 - SS15 Cantera 2 (13,74 km)

Pühapäev
14.29 - SS16 Bella Vista 1 (21,25 km)
16.05 - SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1 (18,50 km)
17.02 - SS18 Bella Vista 2 (21,25 km)
19.15 - SS19 Mision Jesuitica Trinidad 2 (Punktikatse; 18,50 km)

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

26.08

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

16.08

Enok ja Simm kindlustasid hooaja eelviimasel rallil Soome meistritiitli

15.08

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

sport.err.ee uudised

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 29. august

22:05

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

21:48

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

21:42

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

21:22

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

21:06

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

20:50

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

20:19

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

18:29

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

17:43

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

16:41

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

loetumad

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo