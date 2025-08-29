RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana

Tundmatu Paraguay ralli sõitjatele päeva alguses toredat avastamisrõõmu ei pakkunud, keerulised tingimused lahtiste kivide ja olematu pidamise näol üllatasid avakatsel kõiki ning Hyundai mehed Ott Tänak ja Thierry Neuville kaotasid 18-kilomeetrisel avakatsel liidriks kerkinud Kalle Rovanperäle vastavalt 8 ja 14 sekundit.

Mõlemad olid raskustes karmide, masinaid lõhkunud maandumistega ning katsete lõpus intervjuusid andes toimuva suhtes üsna nõutud, kuid hakkasid päeva jätkudes järjest paremini oma rütmi leidma. Neuville läks hoolduspausile neljandana (+18,4) ja Tänak kuuendana (+20,4), esikohta hoidis veenvalt head tempot näidanud kolmas Hyundai mees Adrien Fourmaux.

Kuuendal katsel võtsid Tänak-Neuville Hyundaile kaksikvõidu ning möödusid Sami Pajarist (Toyota), 30-kilomeetrise Yerbatera läbimine tekitas siis aga paljudele peavalu. Kui Tänak suutis oma kolmandat kohta kindlustada, sõitis Neuville vahetult enne katse finišit kurvi pikaks ja kaotas kümme sekundit. Pajari pidi rehvi vahetama ja langes kaheksandaks, seisma jäi ka üheksandal kohal olnud Takamoto Katsuta (Toyota).

Paraguay MM-ralli seis pärast reedest võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Enne rallit:

Neljapäeval toimunud testikatsel näitas Ott Tänak (Hyundai) paremuselt teist aega, kaotades 0,6 sekundiga vaid Toyota sõitjale Takamoto Katsutale. "Testikatse põhjal võib öelda, et see paistab palju keerulisem kui eeldasime," sõnas eestlane. "Pidamine muutub väga palju, see on keeruline pinnas."

Lõuna-Ameerika ühes väiksemas riigis on ralli au sees, sealne tippsõitja Diego Dominguez on valitsev WRC3 klassi maailmameister ning tugevaid esitusi on näidanud ka Fabrizio Zaldivar. "Ralli on üldiselt üsna kiire, reedesel esimesel katsel on mõned hüpped: saame seda kiiruse tõttu võrrelda Rally Estoniaga, mis on samuti voolav, sirge ja suurte hüpetega," iseloomustas kahel korral WRC etapi esikümnesse mahtunud Zaldivar kodust rallit.

Paraguayst sai sel WRC hooajal 38. riik, mis MM-rallit korraldanud ning väljakutse täiesti uutel teedel on kõigi jaoks ühesuguselt keeruline. M-Spordi mehed Gregoire Munster ja Josh McErlean kõrvutasid seda punase kruusa tõttu Keenia ralliga, Zaldivari sõnul on paralleele siiski raske tõmmata.

"See on väga kiire ralli, aga pinnas on veidi nagu Kreekas - küll rohkem kompaktne. Laupäevane trass meenutab rohkem Portugali, aga mitmed sõitjad on mul palunud Paraguay rallit võrrelda teiste WRC etappidega ning ausalt öeldes ei ole sellega teisi sarnaseid," tõdes Zaldivar DirtFishile.

MM-sarja üldliidrina alustab rallit Elfyn Evans, kolme punktiga kaotab talle tiimikaaslane Kalle Rovanperä. Nii Sebastien Ogier kui Ott Tänak jäävad waleslasest maha kümne punktiga. "Alati on huvitav uutel etappidel võistelda, aga on keeruline ennustada, mis nädalavahetusel saama hakkab," sõnas Tänak enne nädalavahetust. "Tulime Paraguaysse tühja lehega ning recce on meie jaoks esimene kord, kui hakkame mõistma, milline see ralli on. Uute märkmetega, seadistuse ja ettevalmistusega on siin palju tööd," lisas ta.

Paraguay ralli ajakava:

Reede

14.03 - SS1 Cambyreta 1 (18,70 km)

15.01 - SS2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)

16.00 - SS3 Yerbatera 1 (30,00 km)

17.01 - SS4 Autodromo 1 (2,50 km)

Hoolduspaus

19.34 - SS5 Cambyreta 2 (18,70 km)

20.32 - SS6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)

21.31 - SS7 Yerbatera 2 (30,00 km)

22.44 - SS8 Autodromo 2 (2,50 km)

Laupäev

13.35 - SS9 Carmen del Parana 1 (18,67 km)

14.38 - SS10 Artigas 1 (22,73 km)

16.16 - SS11 Cantera 1 (13,74 km)

17.35 - SS12 Autodromo 3 (2,50 km)

Hoolduspaus

20.05 - SS13 Carmen del Parana 2 (18,67 km)

21.08 - SS14 Artigas 2 (22,73 km)

22.46 - SS15 Cantera 2 (13,74 km)

Pühapäev

14.29 - SS16 Bella Vista 1 (21,25 km)

16.05 - SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1 (18,50 km)

17.02 - SS18 Bella Vista 2 (21,25 km)

19.15 - SS19 Mision Jesuitica Trinidad 2 (Punktikatse; 18,50 km)