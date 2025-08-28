X!

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak (Hyundai) näitas esimest korda maailmameistrivõistluste kavas oleval Paraguai ralli testikatsel paremuselt teist aega, kaotades 0,6 sekundiga vaid Takamoto Katsutale (Toyota).

Tänak sai esimesel läbimisel kirja aja 2.29,4, teisel 2.25,6 ja kolmandal oma parimaks jäänud aja 2.25,0. Mitmed sõitjaid kirjeldasid Paraguai teid kui väga vaheldusrikkaid, nende seas ka eestlane.

"Testikatse põhjal võib öelda, et see paistab palju keerulisem kui eeldasime," sõnas ta. "Pidamine muutub väga palju, see on keeruline pinnas."

Soome ralli kokkuvõttes teisena lõpetanud Katsuta lisas: "See oli lühike katse, aga pakkus juba mitmeid üllatusi. Pidamine muutus väga palju. Sellest tuleb pikk nädalavahetus."

Katsuta sai parimal juhul kirja aja 2.24,4, Tänak 2.25,0 ja kolmas-neljas olid Tänaku võistkonnakaaslane Thierry Neuville (Hyundai; 2.25,4) ja soomlane Kalle Rovanperä (Toyota; 2.25,4).

Järgnesid veel kolm Toyota sõitjat: Elfyn Evans (2.25,5), Sebastien Ogier (2.25,8) ja Sami Pajari (2.25,9).

Paraguai rallil sõidetakse reedest pühapäevani 19 kiiruskatset kogupikkusega üle 333 kilomeetri. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

19:39

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

26.08

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

16.08

Enok ja Simm kindlustasid hooaja eelviimasel rallil Soome meistritiitli

15.08

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

11.08

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

sport.err.ee uudised

19:39

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

18:54

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:06

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

16:41

Teenekas Pass-Auriol tuleb Prantsusmaa koondise eesotsast Eesti peatreeneriks

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

14:57

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

14:31

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

13:58

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

13:26

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

11:54

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

11:25

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

10:59

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

10:24

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

loetumad

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo