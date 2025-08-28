Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

Tänak sai esimesel läbimisel kirja aja 2.29,4, teisel 2.25,6 ja kolmandal oma parimaks jäänud aja 2.25,0. Mitmed sõitjaid kirjeldasid Paraguai teid kui väga vaheldusrikkaid, nende seas ka eestlane.

"Testikatse põhjal võib öelda, et see paistab palju keerulisem kui eeldasime," sõnas ta. "Pidamine muutub väga palju, see on keeruline pinnas."

Soome ralli kokkuvõttes teisena lõpetanud Katsuta lisas: "See oli lühike katse, aga pakkus juba mitmeid üllatusi. Pidamine muutus väga palju. Sellest tuleb pikk nädalavahetus."

Katsuta sai parimal juhul kirja aja 2.24,4, Tänak 2.25,0 ja kolmas-neljas olid Tänaku võistkonnakaaslane Thierry Neuville (Hyundai; 2.25,4) ja soomlane Kalle Rovanperä (Toyota; 2.25,4).

Järgnesid veel kolm Toyota sõitjat: Elfyn Evans (2.25,5), Sebastien Ogier (2.25,8) ja Sami Pajari (2.25,9).

Paraguai rallil sõidetakse reedest pühapäevani 19 kiiruskatset kogupikkusega üle 333 kilomeetri. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.