Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

Kuues etapp oli tõsine mägironijate pärusmaa, kus esimeses pooles tuli ületada üks esimese kategooria tõus ja lõpu eel teise kategooria tõus, millele järgnes uuesti esimese kategooria finišitõus.

29-aastane Vine kuulus kümneliikmelisse jooksikute gruppi, kust põgenes 21 kilomeetrit enne lõppu. Ta saavutas minutilise edu ja püsis ees lõpuni.

Teisena lõpetanud norralane Torstein Träen (Bahrain - Victorious) kaotas 54 sekundiga. Kolmandaks tuli itaallane Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team; +1.10), kes oli viie sekundiga nobedam Bruno Armirailist (Decathlon AG2R La Mondiale).

Senine üldliider Vingegaard lõpetas seltskonnas, kes kaotas Vine'ile enam kui nelja minutiga ja see tähendas, et taanlasel tuli üldliidri punasest särgist loobuda.

Selle tõmbab nüüd enda selga Träen, kes edestab 31 sekundiga Armiraili ning minuti ja ühe sekundiga Fortunatot. Vingegaard langes kokkuvõttes viiendale positsioonile, kaotust norralasele on kaks minutit ja 33 sekundit.

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kaotas neljapäevasel etapil võitjale pea paarikümne minutiga ja sai protokolli 95. koha.

Reedel ootab rattureid taas mängine etapp marsruudil Andorra la Vella - Cerler (188 km). Ka siin ootab sõitjaid esimese kategooria finišitõus (12,1 km; 5,9%).