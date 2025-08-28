X!

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

Teised alad
Kert Truus
Kert Truus Autor/allikas: Karen Härms
Teised alad

11.–21. septembrini toimub Tallinnas pärast kuueaastast pausi rahvusvaheline Estonian Open bowlinguturniir. See on ajalooline ja mastaapseim bowlinguvõistlus, mida Eestis seni nähtud. Võistlustulle astub ligi 300 sportlast 11 erinevast riigist.

Estonian Open kuulub nii Eesti Veeremängude Liidu ametlikku reitingusarja kui ka Euroopa Bowlingu Föderatsiooni poolt tunnustatud turniiride nimistusse. Võistluse auhinnafond ulatub 33 000 euroni, mis teeb sellest kõige suurema auhinnafondiga bowlinguvõistluse kogu Baltikumis. Lisaks on välja pandud ka eriauhinnad kaheksale parimale Eesti mängijatele.

Kuuekordne Eesti meister bowlingus, tippsportlane ja Elamus Bowlingu juht Kert Truus kinnitab, et septembris saab Tallinnas mängimas näha tipptasemel mängijaid kogu Euroopast. "Mul on väga hea meel, et lõpuks ometi on Eestis toimumas Euroopa tasemel bowlinguvõistlus. See on Eesti bowlingule ajalooline hetk – nii osalejate arvu kui ka taseme poolest," sõnas ta.

Truus, kes on nii Euroopa juunioride meistritiitli ja ka valdava osa kodumaiste bowlingurekordite omanik, on Eestit esindanud enam kui kahekümnes riigis üle maailma ning usub, et Estonian Open 2025 paneb Eesti maailma bowlingukaardile täiesti uuel viisil.

"Meie eesmärk on pakkuda tipptasemel elamust nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele," ütles ta. "Elamus Bowlingu 16 professionaalset rada ja 200-kohaline pubi loovad ideaalsed tingimused nii sportlastele kui kõigile kaasaelajatele."

Võistlusformaadi ülesehitus on mitmetasandiline: eelvoorudes mängitakse kuus sarja Ameerika mänguviisil, millele järgneb Desperado mäng ja viis finaalvooru, mis selgitab välja turniiri parimad.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

19:39

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

18:54

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:06

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

16:41

Teenekas Pass-Auriol tuleb Prantsusmaa koondise eesotsast Eesti peatreeneriks

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo