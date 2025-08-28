Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

11.–21. septembrini toimub Tallinnas pärast kuueaastast pausi rahvusvaheline Estonian Open bowlinguturniir. See on ajalooline ja mastaapseim bowlinguvõistlus, mida Eestis seni nähtud. Võistlustulle astub ligi 300 sportlast 11 erinevast riigist.

Estonian Open kuulub nii Eesti Veeremängude Liidu ametlikku reitingusarja kui ka Euroopa Bowlingu Föderatsiooni poolt tunnustatud turniiride nimistusse. Võistluse auhinnafond ulatub 33 000 euroni, mis teeb sellest kõige suurema auhinnafondiga bowlinguvõistluse kogu Baltikumis. Lisaks on välja pandud ka eriauhinnad kaheksale parimale Eesti mängijatele.

Kuuekordne Eesti meister bowlingus, tippsportlane ja Elamus Bowlingu juht Kert Truus kinnitab, et septembris saab Tallinnas mängimas näha tipptasemel mängijaid kogu Euroopast. "Mul on väga hea meel, et lõpuks ometi on Eestis toimumas Euroopa tasemel bowlinguvõistlus. See on Eesti bowlingule ajalooline hetk – nii osalejate arvu kui ka taseme poolest," sõnas ta.

Truus, kes on nii Euroopa juunioride meistritiitli ja ka valdava osa kodumaiste bowlingurekordite omanik, on Eestit esindanud enam kui kahekümnes riigis üle maailma ning usub, et Estonian Open 2025 paneb Eesti maailma bowlingukaardile täiesti uuel viisil.

"Meie eesmärk on pakkuda tipptasemel elamust nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele," ütles ta. "Elamus Bowlingu 16 professionaalset rada ja 200-kohaline pubi loovad ideaalsed tingimused nii sportlastele kui kõigile kaasaelajatele."

Võistlusformaadi ülesehitus on mitmetasandiline: eelvoorudes mängitakse kuus sarja Ameerika mänguviisil, millele järgneb Desperado mäng ja viis finaalvooru, mis selgitab välja turniiri parimad.