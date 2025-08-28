Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

Kaspar Paul Loik (II2 klass) sai 200 meetri seliliujumises kuuenda koha, püstitades nii eelujumises (3.14,90) kui finaalis (3.12,67) uue isikliku rekordi.

Eric Tött (II2 klass) pälvis 100 meetri liblikujumises seitsmenda koha, eelujumise aeg oli 1.34,35 ja finaalis 1.33,98. 200 meetri seliliujumises sai ta 11. koha tulemusega 3.28,45.

Richard Leib (II1 klass) ujus 200 meetri seliliujumises välja päeva kümnenda aja 2.29,64.

Viimasel võistluspäeval stardivad eestlastest Richard Leib (50 m vabalt), Eric Tött (50 m vabalt), Kaspar Paul Loik (200 m rinnuli) ja Keira Rattur (200 m rinnuli).