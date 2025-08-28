Mölder langes Tuneesias konkurentsist

20-aastane Mölder (ATP 1152.) pidi teises ringis tunnistama endast aasta vanema heas hoos briti Lui Maxtedi (ATP 1070.) 6:3, 6:1 paremust. Eelmisel nädalal Monastiris M15 turniiri võitnud Maxtedile oli see seitsmes järjestikune võit.

Mõlemad servisid mängu jooksul neli ässa, Maxted tegi ka ühe topeltvea. Maxted realiseeris kaheksast murdevõimalusest kuus, Mölder suutis neljast murdepallist ära kasutada kaks. Mängitud punktidest võitis Maxted 66 ja Mölder 38.

Koos Siim Troostiga mängib Mölder Monastiris paarismängus veerandfinaalis, kus vastu tulevad prantslane Nicolas Robert ja neutraalse lipu all mängiv Ivan Gretski.