USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

Neutraalse lipu all mängiv Medvedev (ATP 13.) jäi veidi alla nelja tunni kestnud matšis 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6 alla prantslasele Benjamin Bonzile (ATP 51.). Tänavu mõõnas sipelnud Medvedev võinuks kaotada ka kolmes setis, sest Bonzil oli kolmandas setis 5:4 eduseisus matšpall, aga pärast prantslase ebaõnnestunud esimest servi astus ootamatult väljakule fotograaf, kes tõenäoliselt arvas, et mäng sai läbi. Pukikohtunik andis vastavalt reeglitele Bonzile uuesti esimese servi, mis ajas Medvedevi marru.

Venelane küttis ka publikut üles, nii et vilekoori tõttu tuli mängus koguni kuueminutiline seisak. Intsident tõi mängu pöörde ja Medvedev suutis nii kolmanda kui neljanda seti võita, aga viiendaks oli Bonzi end piisavalt kogunud ja võitis siiski mängu. Pärast kohtumist lõhkus Medvedev pingil istudes mitu reketit ära.

Avaringis kaotamise eest teenis Medvedev 110 000 dollarit, millest lähevad maksud maha, aga kui ka trahvid sinna juurde arvestada, siis väga tulus turniir see talle polnud – korraldajad teatasid, et Medvedevile määrati ebasportliku käitumise eest 30 000 dollari suurune rahatrahv ning reketite lõhkumise eest 12 500 dollari suurune trahv.