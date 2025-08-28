Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

Jalgpalli Meistrite liigas selgusid kõik kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud meeskonnad. Vahepeal Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina vastu huvi üles näidanud Šotimaa suurklubi Glasgow Rangers kaotas suurelt belglaste Club Bruggele ega pääsenud edasi.

Kodus play-off'i avamängu 1:3 kaotanud Rangers jäi võõrsil Bruggele alla koguni 0:6, kaotades kahe mängu kokkuvõttes 1:9. Brugge asus kohtumist juhtima juba viiendal minutil, viis väravat löödi esimesel poolajal. Rangers mängis kaheksandast minutist kümnekesi, kui Maximillian Aarons teenis punase kaardi.

Avamängus väravateta viiki mänginud Fenerbahce ja Benfica duell lõppes Portugalis 1:0 Benfica paremusega, viies nad põhiturniirile. Kohtumise ainsa värava lõi 35. minutil Kerem Aktürkoglu. Ka Fenerbahce lõpetas mängu kümnekesi, kui Anderson Talica teenis lühikese vahega kaks kollast kaarti ja pidi 82. minutil väljakult lahkuma.

Aserbaidžaani klubi Qarabag kaotas kordusmängus koduväljakul 2:3 Ferencvarosele, kuid kuna võõrsil oli võidetud 3:1, saadi kahe mängu kokkuvõttes 5:4 paremusega teist korda põhiturniirile.

Kopenhaagen alistas koduväljakul 2:0 Baseli ja oli kahe mängu kokkuvõttes Šveitsi klubist 3:1 parem.

Seega on selgunud kõik 36 meeskonda, kes mängivad Meistrite liiga põhiturniiril.