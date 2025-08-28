X!

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Kurlingu Eesti segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill alustas hooaega Šotimaal peetud kutsetega kurlinguturniiril, kus võistlesid mitmed Milano Cortina 2026. aasta olümpiamängudele pääsenud kurlingupaarid. Eestlased said kõrges konkurentsis kuuenda koha.

"Esimese päeva mängud ei olnud meie jaoks heal tasemel, kuid olime vaatamata sellele konkurentsis ning võitudele väga lähedal. Samas juba teisel päeval tegime kvaliteedis hea sammu edasi," kinnitas Lill ning lisas, et hooaeg on alles varajases faasis. "Meie mäng pole veel nii heal tasemel kui hooaja sees ning ei peagi olema," lisas ta.

Turniiril kohtusid eestlased kuue väga tugeva, olümpiamängudele vastava tasemega võistkonnaga, mis annab Lille kinnitusel hea analüüsimaterjali eelseisvateks treeninguteks. Tema sõnul keskendutakse hetkel koos treeneritega eelkõige tehnilisele treeningule.

Kaks esimest kohtumist lõppesid Kaldvee ja Lille jaoks nappide kaotustega. 9:10 kaotati Šotimaa kurlingupaarile ning napi 6:7 kaotuse pidid eestlased vastu võtma USA olümpiakoondiselt.

Kahes järgmises alagrupikohtumises alistas Eesti kurlinguduo Šotimaa kurlingupaarid Morrison ja Lammie ning Dederon ja Hardi tulemustega vastavalt 7:5 ja 11:8. Kahe võiduga alagrupist edasi eestlased paraku ei pääsenud, kuid kohamängudes alistati veenvalt Šveitsi olümpiakoondis tulemusega 7:2.

Toimetaja: Maarja Värv

