Palumets lõi Podbrezova eest esimese värava

Praha Bohemians (kõrgliiga) alistas Tšehhi karikavõistluste 1/32-finaalis teise poolaja väravatest Hostouni (tugevuselt kolmas liiga) 2:1. Vlasi Sinjavski sekkus Bohemiansi eest mängu pärast poolajapausi, kui seis oli 0:0.

Slovakkia karikavõistlustel jõudis järgmisesse ringi ka Dimitri Jepihhini koduklubi Trencin (kõrgliiga), kes alistas Kanianka (tugevuselt viies liiga) samuti 9:0. Tänavu puusavigastusega kimpus olnud Jepihhin sai kirja hooaja esimesed minutid, sekkudes 57. minutil 4:0 eduseisus vahetusest.

Slovakkia kõrgliigas mängiv Podbrezova lõi tugevuselt kuuenda liiga meeskonnale üheksa vastuseta väravat, neist viis esimesel ja neli teisel poolajal. Mängu algkoosseisus alustanud Palumets tegi 15. minutil seisuks 2:0, lüües ametlikus mängus esimese värava Podbrezova eest. Palumets vahetati 59. minutil 7:0 eduseisus välja, vahendab Soccernet.ee.

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Kevor Palumets lõi esimese värava Želziarne Podbrezova eest, aidates oma koduklubi Slovekkia karikavõistluste 1/64-finaalis 9:0 võiduni Cebovce vastu.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: