Alcaraz võttis kindla võidu, Djokovic otsib vormi

Maailma teine reket Carlos Alcaraz sai USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis kindla võidu, samas kui tema võimalik poolfinaalivastane Novak Djokovic pole veel parimat hoogu leidnud. Skandinaavia tennisistid Casper Ruud ja Holger Rune langesid konkurentsist välja.

Alcaraz alistas vaid tund ja 36 minutit kestnud kohtumises itaallase Mattia Belluci (ATP 65.) kindlalt 6:1, 6:0, 6:3. Kaotatud geimide arvestuses on see kindlaim võit, mille Alcaraz on enda karjääri jooksul USA lahtistel saanud.

Mullu üllatuslikult teises ringis välja langenud Alcaraz pole tänavu esimese kahe mänguga kordagi enda servigeimi kaotanud. "Kui aus olla, siis mõtlesin väljakule astudes eelmise aasta peale, mul olid halvad mõtted," tunnistas Alcaraz pärast matši pressikonverentsil. "Olin närvis ja mõtlesin, et ma ei taha teha nii, nagu tegin eelmisel aastal."

Kolm aastat tagasi New Yorgis triumfeerinud Alcaraz läheb sel korral kolmandas ringis vastamisi 32. asetatud itaallase Luciano Darderiga (ATP 34.), kes oli 6:0, 7:6 (3), 2:6, 6:4 parem vabapääsmega põhiturniirile saanud ameeriklasest Eliot Spizzirrist (ATP 127.).

Djokovic (ATP 7.) pidi kaks ja pool tundi vaeva nägema, et alistada läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklane Zachary Svajda (ATP 145.) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

"Pole väga hea, kui aus olla," vastas Djokovic küsimusele, mida ta enda mängust arvab. "Ma polnud väga rahul selle tennisega, mida mängu esimeses pooles näitasin, aga pean ka Zachile au andma, ta mängis väga kõrgetasemelist tennist. Kahjuks hakkas teda teisest setist vigastus segama, aga kiitus talle, et väljakule jäi. Ta ei suutnud siis enam nii hästi servida, kui oli seda poolteist setti teinud."

Kolmandasse ringi pääsemisega püstitas Djokovic ka rekordi – ta on nüüd slämmiturniiridel 75 korral jõudnud kolmandasse ringi, sellega ületas ta Roger Federeri rekordi. "Minu jaoks on praegu olukord teine kui mõned aastad tagasi, nüüd vajan rohkem aega taastumiseks, et suudaksin võimalikult hästi mängida ja väljakul kaua vastu pidada," sõnas ta.

Kolmandas ringis läheb Djokovic vastamisi briti Cameron Norrie'ga (ATP 35.).

USA esinumber Taylor Fritz (ATP 4.) sai 4:6, 7:6 (3), 6:2, 6:4 jagu lõuna-aafriklasest Lloyd Harrisest (ATP 353.) ja läheb järgmisena vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud šveitslase Jerome Kymiga (ATP 175.), kes alistas 4:6, 7:6 (2), 7:5, 3:6, 7:6 (8) turniiril 30. asetatud ameeriklase Brandon Nakashima(ATP 31.). Mullune USA lahtiste poolfinalist Ben Shelton (ATP 6.) oli 6:4, 6:2, 6:4 parem kahel korral New Yorgis nelja parema sekka jõudnud hispaanlasest Pablo Carreno Bustast (ATP 137.). Kolmandas ringis kohtub Shelton prantslase Adrian Mannarinoga (ATP 77.), kes alistas 6:4, 6:7 (5), 6:3, 6:3 austraallase Jordan Thompsoni (ATP 58.).

Taanlane Holger Rune (ATP 11.) kaotas kolm tundi ja 25 minutit kestnud matšis 6:7 (5), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud sakslasele Jan-Lennard Struffile (ATP 144.), kes läheb nüüd vastamisi ameeriklase Frances Tiafoe'ga (ATP 17.). Kolm aastat tagasi New Yorgis finaali jõudnud norralane Casper Ruud (ATP 12.) jäi kolm tundi ja 30 minutit kestnud matšis 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7 alla belglasele Raphael Collignonile (ATP 107.), kes kohtub kolmandas ringis tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 21.).