Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Syunsuke Fukumitsu/Kinan Racing Team
Jalgrattasport

Türgis alanud Route Salvation velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (138,5 km) kuulus Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) jooksikute gruppi, teenides finišis teise koha. Joonas Puuraid (Flanders U19 Academy) oli võidukas Belgias juunioride ühepäevasõidul Druivenkoers – Overijse (UCI 1.1; 116,5 km).

Route Salvation velotuuri avaetapil oli parim taanlane Mathias Bregnhöj (Terengganu Cycling Team; 3:00.26), jättes selja taha Taaramäe ja klubikaaslase Stefan de Bodi. Nende järel finišeerinud peagrupp kaotas neile kuue sekundiga. Neljapäeval sõidetakse velotuuril 124,8-kilomeetrine etapp marsruudil Ladik – Vezirköprü.

Juunioride ühepäevasõidul Druivenkoers – Overijse teenis Puuraid soolovõidu ajaga 3:39.40. 26 sekundit kaotanud järgmisest grupist sprintisid end pjedestaalile belglased Mathieu Levaque (R.EV Cycling Academy U19) ja Naud de Clercq (Flanders U19 Academy). Sebastian Suppi (+1.10) sai 13. koha.

Prantsusmaal jätkuval Tour Poitou – Charentes en Nouvelle Aquitaine (UCI 2.1) teisel etapil (175,5 km) oli parim prantslane Dorian Godon (Decathlon AG3R La Mondiale Team; 4:04.26). Rait Ärm (Van Rysel Roubaix) sai 26. koha.

Kokkuvõttes jätkab eestlane (+0.12) 22. positsioonil. Liidrina läheb kolmandale, 27,3-kilomeetrisele temposõiduetapile vastu prantslane Arnaud Demare (Arkea – B&B Hotels).

Toimetaja: Maarja Värv

