Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

Soome korvpallikoondis alustas kodust EM-finaalturniiri vägeva võiduga, kui alistas pingelise heitluse järel Rootsi kolme punktiga.

Soome alustas Tamperes täismaja ees tempokalt ning läks juhtima 6:0 ning juhtis ühel hetkel avaveerandil ka kaheksa punktiga, aga Rootsi ei lubanud naabril ette rebida. Teine veerand kulges tasavägiselt ning Soome oli veerandi lõpus veel viiepunktilises kaotusseisus, aga tegi siis 6:0 spurdi ning pausile mindi võõrustaja 49:48 eduseisul.

Kolmandal veerandil stsenaarium ei muutunud ja suurimaks vaheks jäi soomlaste neljapunktiline eduseis. Otsustava veerandi alguses tegi Rootsi spurdi ning läks ise neljaga juhtima, aga siis jättis oma märgi maha EM-i noorim mängija Miikka Muurinen, kes viis isikliku 5:0 spurdiga Soome juhtima 83:79.

Võõrustaja juhtis veel kaks minutit enne lõpusireeni viiega, aga eduseis ei püsinud kaua ja Rootsi lihvis edu 13 sekundit enne kohtumise lõppu ühele silmale. Edon Maxhuni tabas siis kaks vabaviset, aga rootslased said veel võimaluse viigistada.

Melwin Pantzari kaugvise aga korvivõrku ei leidnud ja Soome alustas koduseinte toel EM-i 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) võiduga.

Soome staar Lauri Markkanen viskas 28 punkti (kahesed 5/11, kolmesed 2/4, vabavisked 12/14), haaras kuus lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Rootslane Ludvig Hakanson lõpetas täpselt sama summaga (kahesed 4/5, kolmesed 6/8, vabavisked 2/3).

