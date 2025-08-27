X!

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

Kergejõustik
Nicola Olyslagers
Nicola Olyslagers Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Austraalia kõrgushüppaja Nicola Olyslagers tegi kolmapäeval Zürichis ajalugu, kui püstitas Teemantliiga finaaletapil uue Okeaania rekordi. Armand Duplantise ja Emmanouil Karalise heitluses jäi taas peale rootslane, Simon Ehammer võidutses kaugushüppes.

Naiste kõrgushüppe finaalis näitasid võistlejad head põrget, kui neli naist ületasid kahe meetri kõrgusel asetsenud lati. Ukrainlanna Julia Levtšenko ja britt Morgan lake jäid sel kõrgusel pidama, aga kolmanda koha pälvis britt.

Edasi võistlesid veel olümpiavõitja Jaroslava Mahutšihh ning kahekordne olümpiahõbe Nicola Olyslagers, kes ületas 2.02 esimesel katsel ja siis esimese hüppega ka 2.04, millega püstitas uue Okeaania rekordi. Mahutšihh sai 2.02-st üle teisel katsel ja jättis siis 2.04 vahele, aga kumbki naine ei suutnud 2.06 alistada ehk austraallanna pälvis esimest korda Teemantliiga võidu.

"See oli ilus võistlus. Ma pole siin neli aastat võistelnud, täna avastasin, milleks ma võimeline olen!" ütles Olyslagers. "Olen seda kõrgust juba aastaid jahtinud ja nüüd tuli see koos Teemantliiga karikaga, milline päev! Tundsin südames rahu, teadsin, et midagi juhtub. Mu treener ei plaaninud siia üldse tulla, mul on väga hea meel, et teisiti otsustasime."

Meeste teivashüppes oli taas duell Armand Duplantise ja Emmanouil Karalise vahel ning mõlemad mehed ületasid kuus meetrit - rootslane esimesel katsel ja kreeklane teisel. 6.10 jäi mõlema mehe jaoks ületamatuks, aga Duplantis pälvis oma karjääri viienda Teemantliiga üldvõidu, Karalise järel jäi kolmandaks 5.80 ületanud ameeriklane Sam Kendricks.

"Karalis on tõeliselt heas vormis, ta pani mulle survet peale," rääkis Duplantis. "Olen enda üle väga uhke, see oli lõbus võistlus. Maailmarekordit ei sündinud, aga ma olen ka inimene. Mul on päevi, kui tunnen end hästi ja siis on päevi, kui ei tunne. Täna olin kuskil vahepeal."

Naiste teivashüppes näitasid taset ameeriklannad, kes vormistasid kolmikvõidu. Karika võitis Katie Moon, kes ületas 4.82. Sandy Morris ja Emily Grove said tulemuseks 4.75, aga Morris teenis teise koha. Grove saab aga isikliku rekordi üle rõõmustada.

Meeste kaugushüppes näitas taset šveitslane Simon Ehammer, kes maandus kodupubliku ees kolmandal katsel kaheksa meetri ja 32 sentimeetri kaugusele. Itaallane Mattia Furlani sai viiendal katsel tulemuseks 8.30, austraallane Liam Adcock lükkas viimase katsega jamaicalase Wayne Pinnocki (8.15) pjedestaalilt, kui tegi kaheksa meetri ja 24 sentimeetrise hüppe.

Meeste kuulitõukes pälvis ameeriklane Joe Kovacs oma neljanda Teemantliiga võidu, kui sai kirja 22.46. Talle järgnesid kaasmaalane Payton Otterdahl (22.07) ning jamaicalane Rajindra Campbell (21.87).

Naiste kuulitõukes tegi Sarah Mitton võimsa tõuke, mis maandus 20 meetri ja 67 sentimeetri kaugusel, aga pärast võistlust määrati, et kanadalanna tegi katsel vea ning tulemus arvesse ei läinud. Mitton langes sellega kolmandaks (19.99), võidu pälvis hollandlanna Jessica Schilder tulemusega 20.26. Teiseks jäi ameeriklanna Chase Jackson tulemusega 20.08.

Teemantliiga hooaeg saab lõpu neljapäeval, kui selguvad võitjad lausa 26 alal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

